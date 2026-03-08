Олександра Кононова здобула дві медалі на Паралімпійських іграх у Мілано-Кортіна

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова, яка виборола дві медалі на Паралімпіаді-2026, отримала зауваження від представників паралімпійського комітету за сережки з написом Stop War, які вона вдягнула у стартовий день змагань. Про це вона розповіла 8 березня у коментарі «Суспільне Спорт».

За словами Олександри Кононової, вона вдягнула сережки із написом Stop War (зупиніть війну – англ.) у стартовий день змагань, 7 березня. Представники Міжнародного паралімпійського комітету звернули увагу на прикраси та зробили спортсменці зауваження.

«Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис Stop War на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження», – розповіла спортсменка.

Після зауваження парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках у вигляді мапи України та написом Love.

Під час першого спринту в класі стоячи Олександра Кононова виборола золоту медаль. Згодом вона посіла третє місце в індивідуальних перегонах.

«Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього – зі мною», – сказала Олександра Кононова.

Зазначимо, 35-річна Олександра Кононова народилася в Ярославській області Росії, дитинство провела на Київщині. У малому віці захворіла на остеомієліт, який вразив кістки правої руки. На зимовій Паралімпіаді у канадському Ванкувері спортсменка виборола два «золота» на дистанції 1 та 5 км та «срібло» на 3 x 2,5 км. На Паралімпійських іграх в Сочі 2014 року та Пекіні 2022 року вона здобула «срібло» на дистанціях 10 км.

Нагадаємо, під час зимової Олімпіади у лютому низка українських спортсменів стикнулася із забороною змагатися у патріотичному екіпіруванні. Так, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Спортсмена не допустили до змагань через його бажання виступили у шоломі, на якому зображені 22 загиблих внаслідок російсько-української війни українські спортсмени.

Крім того, МОК заборонив напис «Be brave like Ukraine» (англ. «Будь сміливим як Україна») на шоломі фристайлістки Катерини Коцар та цитату Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки» на шоломі шорттрекіста Олега Гандея.