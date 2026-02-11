Олег Гандей змушений змінити своє звичне екіпірування

На Олімпійських іграх-2026 Міжнародний союз ковзанярів (ISU) заборонив 26-річному шорттрекісту Олегу Гандею виступати у шоломі з цитатою української письменниці Ліни Костенко. Про це спортсмен повідомив у середу, 11 лютого, «Суспільному».

Гандей вимушений змінити своє звичне екіпірування, адже йому заборонили виступати у своєму шоломі, де нанесено слова української письменниці Ліни Костенко. За словами спортсмена, їх сприйняли як політичне гасло.

«У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: “Там де героїзм, там немає остаточної поразки”. – Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово – ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда», – розповів він.

Гандей зазначив, що заборона надійшла лише за кілька днів до старту Ігор і була ухвалена не Міжнародним олімпійським комітетом, а ISU. В Україні немає представників у цій організації, що ускладнює можливість відстоювати свою позицію.

«Там не про війну, не про політику. Там просто про слова, які вони написала у книжці про героїв Крут. Це відоме було протистояння проти більшовиків. Чому не можна зараз? Це було 100 років тому. Людини, слова якої я поважаю, за якою слідкую, де немає жодного натяку на війну. Не можна. Я намагався сперечатися – мені дали зрозуміти, що краще цього не робити», – додав Гандей

Першим стартом Гандея на Олімпійських іграх-2026 стане змагання з шорттреку на 1500 м у суботу, 14 лютого.

Зазначимо, що це вже третій випадок на цьогорічній Олімпіаді, коли українським спортсменам забороняють виступати у власному шоломі через написи. Раніше подібну заборону отримала фристайлістка Катерина Коцар через надпис «Be brave like Ukrainians» («Будь хоробрим, як українці»). 10 лютого стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив 27-річному українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати на тренуваннях та змаганнях шолом із зображенням загиблих спортсменів. Як компроміс, Гераскевичу дозволили вийти на старти в Мілані з чорною пов’язкою як знаком вшанування загиблих.