Олімпіаду-2026, яка нині відбувається в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, сколихнув черговий скандал: українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання шолома, на якому зображені загиблі українські атлети.

27-річний спортсмен заявив, що намагатиметься оскаржити рішення МОК і боротиметься за право виступати на Олімпіаді саме у цьому «особливому» шоломі. Владислава підтримав президент України Володимир Зеленський, заявивши, що та правда, яку хотів донести на Іграх український скелетоніст, не може бути незручною для МОК або ж відповідати критеріям політичних акцій: «Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія».

Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК з офіційним запитом, щоб відстояти позицію спортсмена, однак там заявили, що екіпірування суперечить правилам, які діятимуть під час Олімпійських ігор і у вигляді компромісу запропонували Гераскевичу вийти на старти в Мілані з чорною пов’язкою як знаком вшанування загиблих.

Зрештою, Гераскевич свою справу зробив і змусив світ згадати про війну в Україні та жертв окупантів. ZAXID.NET пропонує згадати декілька цікавих фактів із життя першого представника України в скелетоні на зимових Олімпійських іграх.

Перші кроки

Владислав Гераскевич народився 12 січня 1999 року в Києві. В дитинстві він займався танцями, боксом, бойовим самбо, дзюдо, ММА (змішані бойові мистецтва) та богатирським багатоборством, проте у 2013 році перейшов у скелетон (швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без елементів керування чи гальм. Спортсмен, лежачи обличчям вниз, керує скелетоном за допомогою перенесення ваги тіла, наприклад рухів головою, притискання плечима й колінами одного з кутів саней, а також торкання носками до льоду. Максимальна швидкість під час спуску – 120 км/год та вище).

Тренером Владислава став його батько – Михайло Гераскевич (ексбобслеїст), який досі залишається його наставником і паралельно очолює Всеукраїнську федерацію бобслею та скелетону. Тривалий час спортсмен виступав за СК «Електрометалург» у Нікополі (тут проходили тренування влітку, а взимку хлопець їздив тренуватися за кордон), представляючи Дніпропетровську область. Однак після хамського випадку з боку обласної адміністрації він змінив прописку на Київ, але залишився вірний «Електрометалургу».

Владислав Гераскевич з батьком

У 2014 році вперше виступив на змаганнях у скелетоні, тренувався переважно на латвійській трасі в Сігулді у місцевого тренера Дайніса Дукурса. Одночасно зі спортивною кар'єрою Владислав є студентом фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Коли ми лише починали, то приїхали в Сігулду, в нас була група з 18-и дітей. Там ще не було комфортних умов, роздягалень, було холодно, вітер. Я проїжджав заїзд на своєму старому «контрольному» скелетоні, який був вужчим за мене. Під час спуску довелося «ловити» борти руками. Після цього потрібно тремтіти хвилин 30 на холоді й чекати своєї черги. В той час багато дітей відсіялося. Дуже складно себе перебороти у віці 14-15 років. Я поставив собі за мету проїхати «чисто», не битися об борти, і це мене значно мотивувало. Цей шлях ми розпочали з татом і досі підіймаємося, зростаючи в цьому виді спорту», – зізнався Владислав.

Дебютував на міжнародній арені у сезоні-2016, увійшовши до складу збірної України. У лютому того ж року взяв участь в юнацьких Олімпійських іграх, що проходили у норвезькому Ліллегаммері, де посів 8 місце. Наступного місяця на юніорському чемпіонаті світу у Вінтерберзі став сімнадцятим, а через рік – десятим.

У 2017-му потрапив у топ-10 найсильніших на юніорській світовій першості в Сігулді, на дорослому чемпіонаті світу в Кенігсзі фінішував 24-м, ставши першим українським скелетоністом, який виступив на Мундіалі. Також він дебютував у заліку Кубка світу – стартував на семи етапах із восьми, посівши, в результаті, 24-ту сходинку.

Завдяки таким результатам Гераскевич здобув право захищати честь країни на зимових Іграх-2018 в Пхьончхані (Південна Корея), ставши першим спортсменом в історії українського скелетону, кому вдалося відібратися на Олімпіаду. Виступаючи у програмі чоловічого скелетону, фінішував у всіх чотирьох заїздах і посів підсумкове 12-те місце.

В сезоні 2018/19 Владислав Гераскевич двічі посідав 9-ті місця на етапах Кубка світу, а на чемпіонаті світу серед юніорів став сьомим. Дорослий чемпіонат світу український спортсмен завершив на 14-му місці.

Сезон 2019/20 також став результативним для Владислава. Він взяв участь у чемпіонаті світу (14 місце), чемпіонаті Європи (11), чемпіонаті світу серед юніорів (4) і посів у загальному заліку Кубка світу 13 місце (896 балів).

Наступного сезону він двічі фінішував одинадцятим на чемпіонаті Європи, а на етапі Кубка світу в Сігулді встановив особистий рекорд, посівши шосте місце, що дозволило йому отримати ліцензію на участь у зимових Олімпійських іграх в Пекіні-2022 (фінішував 18-м).

На чемпіонаті світу 2023 року став 13-м, а за рік покращив своє попереднє досягнення на 3 позиції. У загальному заліку Кубка світу 2024/25 посів сьоме місце. На 4 із 8 етапів сезону Гераскевич потрапляв у десятку найкращих, один раз посівши 4-е місце.

На чемпіонаті світу 2025 року в Лейк-Плесіді Гераскевич був близький до медалі – фінішував четвертим, продемонструвавши найкращий результат в історії України на Мундіалях (програв срібному призеру всього 0,11 секунди і 0,08 секунди бронзовому).

Недешеве задоволення

Спорядження та екіпірування для скелетону не з дешевих. Те, що дозволяє Закон, оплачують Міністерство молоді та спорту України та Національний олімпійський комітет. Решта – за гроші сім'ї.

«Мій скелетон збудований у Латвії з дуже великою знижкою. Вартість ковзанів – це сума, за яку можна придбати хороший німецький та майже новий автомобіль. В ідеалі нові санки потрібно будувати після кожного сезону на основі отриманого нового досвіду. Звичайно, скелетон може служити і 2-3 роки. Але якщо його не покращувати, можна залишитися далеко позаду суперників. Адже, наприклад, німецька збірна щосезону отримує нові скелетони, побудовані в спеціальній лабораторії концерну BMW.

На жаль, поки що скелетон не є видом спорту, де спортсмен заробляє. Витрати великі, але призових немає. Сподіваюся, що колись ця ситуація зміниться», – поскаржився Владислав в інтерв’ю Інформатору.

«Складно конкурувати з Німеччиною, в якої є чотири треки, є неймовірна селекція, фінансування. Британія зі своїм просто шаленим фінансуванням: у них це найрезультативніший вид спорту на зимовій Олімпіаді. Їхнє фінансування – не те що в десятки, в сотні разів більше, аніж наше. Окрім того, їхні тренери є виробниками скелетонів. Через це спортсмени отримують найкращу техніку, найкращі тренерські поради людей, які вже в цьому спорті 20-30 років», – додав українець.

Гераскевич та війна

Під час Олімпіади в Пекіні після одного зі спусків (11 лютого 2022 року) Гераскевич розгорнув табличку з написом «No War in Ukraine», що стало гучним міжнародним жестом.

«Ще до початку Олімпійських ігор була інформація про скупчення російських військ біля українських кордонів. Тоді мова йшла про 100 тисяч солдатів. Вже під час змагань ми ухвалили рішення: якщо ситуація не буде покращуватись, то будемо робити акцію і закликати до миру. На момент мого виступу вже йшла мова про 200 тисяч солдатів, тобто ситуація тільки погіршувалась. Саме тому я вийшов з плакатом, саме тому акція взагалі відбулася», – згадував Гераскевич в інтерв’ю Главкому.

Бере активну участь у волонтерській діяльності, підтримує ЗСУ, передає гуманітарну допомогу та проводить благодійні акції. Ініціював Фонд для підтримки українських спортсменів, які постраждали від війни.

Владислав часто спілкується з іноземними ЗМІ та розповідає їм правду про російське вторгнення в Україну. Разом зі своїм батьком спортсмен розробляв план із відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань і зміг ізолювати їх від турнірів зі скелетону.

Владислав Гераскевич з батьком до останнього боролися за відсторонення російських і білоруських спортсменів

«Після Олімпійських ігор залишилося багато контактів зі світовими ЗМІ, почав їм писати, подавав багато інформації про те, що в нас відбувається, закликав допомагати нашій країні. У мене було плюс-мінус п’ять інтерв’ю на день. Дуже допомогла американська скелетоністка Кеті Юлендер – вона мене з’єднала з платформою Global Athletes, яка надає спортсменам право голосу, є своєрідним майданчиком для висловлення своєї думки. Із другого дня війни ми займалися відстороненням росіян і білорусів від міжнародного спорту, збирали підписи. Як ми побачили згодом, цих спортсменів почали використовувати в російській пропаганді. Ми переконалися, що це рішення було правильним, тому що ці спортсмени як маріонетки. З літерою “Z” вони виходять на концерти, і цим самим підтримують війну. Я радий, що ми могли це зробити», – сказав Гераскевич в ефірі радіо «Україна».

Спортсмен зізнався, що на початку війни вірив в існування «хороших росіян», однак швидко зрозумів, що це не так.

«Так, я теж потрапив у цю пастку. Хотілось вірити, що є нормальні росіяни. Однак повідомлень від російських спортсменів, з якими я змагався, на кшталт “Як ти?”, “Чи живий?”, не отримував. Не отримував також і повідомлень з вибаченнями, повідомлень про те, що вони шкодують через вторгнення. Натомість погрози, смс з побажанням, аби на мій будинок упала ракета, траплялися. Існує “легенда”, що їх запроторять до в’язниці, якщо вони висловлять свою думку на широкий загал. Проте навіть у приватному режимі вони не писали нічого. Я вже мовчу про публічне засудження війни. Тут хоча б якась адекватна реакція. Для мене росіяни вже остаточно “закінчилися”. Я повністю переконався, що це дикуни, які повинні перебувати у себе в «печерах» і не вилазити звідти», – резюмував Владислав у коментарі Укрінформу.

Критика Бубки і НОК України

Після початку повномасштабного вторгнення Гераскевич неодноразово публічно критикував Сергія Бубку, який на той час обіймав посаду президента Національного олімпійського комітету України. Владислав звинувачував останнього у відсутності чіткої позиції щодо війни, а також у замовчуванні російської агресії на міжнародних спортивних майданчиках. Скелетоніст підкреслював, що спортивні діячі міжнародного рівня мають моральне зобов’язання представляти інтереси України у боротьбі за справедливість, і що мовчання в умовах війни – це форма співучасті.

Щобільше, Гераскевич фактично звинуватив Бубку у саботуванні, навівши цікавий приклад.

«Представник федерації скелетону Південної Кореї сказав, що на початку війни вони відправили лист Сергію Бубці з пропозицією закрити всі витрати на збори для 20 спортсменів зі скелетону та бобслею. Мова йшла про повне забезпечення на базі в Кореї, на тій базі, де 4 роки тому були Олімпійські ігри. Там найкращі умови з тих, які є у світі. Бубка відповів, що відпише трошки пізніше. Потім вони знову йому писали, але відповіді так і не отримали», – сказав Владислав у коментарі Укрінформу.

У своїх зверненнях та публічних виступах Гераскевич закликав до оновлення українського спортивного керівництва, прозорості у роботі НОК й активного просування української позиції у структурах МОК. Зокрема під час засідання Комісії атлетів НОК Гераскевич запропонував подати рекомендацію щодо відсторонення Бубки з посади у виконкомі НОК України, але його не підтримали. А згодом почали погрожувати відстороненням з вищезгаданої Комісії.

«Я продовжую критикувати очільника НОК Вадима Гутцайта. Бо під час Юнацьких олімпійських ігор там були присутні Томас Бах (керівник Міжнародного олімпійського комітету), велика кількість голів міжнародних спортивних федерацій... Чому там не було очільника нашого НОК України? Не зрозуміло... Їдуть його заступники, ще низка людей з НОК, але не їде президент НОК, щоб говорити про інтереси України. Я вважаю, це ненормально», – заявляв Владислав.

Цікаво, що після здобуття Ярославом Лавренюком срібла на Юнацьких Олімпійських Іграх Вадим Гутцайт у соціальних мережах привітав з медаллю лише батька спортсмена, проігнорувавши обох Гераскевичів, які безпосередньо приклали руку до успіху юного спортсмена.

«Не те щоб я сильно хотів бачити ці привітання… Але мені показували, бо я сам подивитись не можу, тому що заблокований в соціальних мережах паном Гутцайтом. Напевно, через те що критикую його. Я дуже вдячний татові Ярослава, вони зробили колосальну роботу, вдячний іншому нашому юному скелетоністу Владиславу Клименку. Тому що він наступав на п'яти Ярославу і показував дуже сильний старт, Лавренюка підштовхувала ця конкуренція всередині команди.

Владислав Клименко, Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк – призери першого в історії чемпіонату України зі скелетону

Але все ж таки не будемо забувати, що Михайло Гераскевич, як головний тренер команди, проводив майже всі тренування з Ярославом… Я також намагався всіма силами допомагати. Це робота всієї команди. Мені не дуже прикро, що мене не згадав у своєму дописі пан Гутцайт. Вболівальники спорту, люди, які слідкують за скелетоном знають, що ця медаль – робота усієї команди, і мені цього достатньо», – зазначив Владислав.

Гераскевич став прапороносцем збірної України на Олімпіаді у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, а вже у четвер, 12 лютого, проведе свій перший офіційний заїзд на Іграх-2026.