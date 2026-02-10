Перший заїзд на Олімпіаді-2026 за участі Гераскевича відбудеться 12 лютого

Міжнародний олімпійський комітет заборонив 27-річному українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати на тренуваннях та змаганнях шолом із зображенням загиблих спортсменів. Національний олімпійський комітет України 10 лютого повідомив, що звернувся до МОК з офіційним запитом, щоб відстояти позицію спортсмена.

За словами Гераскевича, представник МОК Тошіо Цурунага заборонив йому використовувати шолом на Олімпіаді в Італії під час змагань, а також офіційних тренувань. Спортсмен наголосив, що раніше італійський сноубордист виступав із шоломом з російським прапором, і на це не було жодної реакції.

«Зараз на Олімпіаді ми вже бачили велику кількість російських прапорів на трибунах та на шоломі одного з атлетів – і для МОК це не є порушенням. Проте порушення знайшли у “шоломі пам'яті”, який вшановує членів української спортивної родини, загиблих з часу проведення останніх Олімпійських ігор», – написав Гераскевич в інстаграмі.

Раніше спортсмен вже отримував попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Олімпіади.

Президент України Володимир Зеленський підтримав спортсмена, подякувавши йому за нагадування світу про ціну боротьби. Він підкреслив, що пам’ять про загиблих не може бути «незручною чи політичною акцією», а є важливим нагадуванням світу про сучасну Росію.

«Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – написав президент.

Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити спортсмену виступати в цьому шоломі.

В офіційному зверненні наголосили, що шолом повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань.

«Національний олімпійський комітет України підкреслює висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення МОК. У контексті триваючої повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам’яті українських спортсменів і підтримки української нації», – додали у дописі.

Зазначимо, що шолом було створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни Росії. Дизайнеркою є художниця Ірина Проць, яка залишається у Києві і попри обстріли та відсутність світла й опалення, продовжує створювати свої картини. На шоломі зображено портрети:

Євгена Малишева, біатлоніст;

Дмитра Шарпара, фігурист;

Павла Іщенка, стронгмен;

Максима Галінічева, боксер;

Андрія Куценка, велогонщик;

Олексія Логінова, хокеїст;

Карини Бахур, кікбоксинг;

Микити Козубенка, стрибки у воду;

Романа Поліщука, легка атлетика;

Андрія Яременка, греко-римська боротьба;

Тараса Шпука, тренер команди Invictus Games;

Федіра Єпіфанова, фехтування;

Катерини Троян, легка атлетика;

Володимира Андрощука, легка атлетика;

Олексія Хабарова, кульова стрільба;

Дар'і Курдель, танці;

Івана Кононенка, актор та спортсмен;

Аліни Перегудової, важка атлетика;

Катерини Дяченко, художня гімнастика;

Вікторії Івашко, дзюдо;

Марії Лебідь, спортивні танці;

Назара Зуйа, бокс.

Доповнено о 13:58. Пресаташе Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що екіпірування суперечить правилам МОК, які діятимуть під час Олімпійських ігор. Та комітет дозволив Гераскевичу вийти на старти в Мілані з чорною пов’язкою як знаком вшанування загиблих. За його словами, це буде хорошим компромісом. При цьому Адамс наголосив, що змагальне поле має залишатися максимально нейтральним.

Про це також повідомили на сторінці Національного олімпійського комітету України та олімпійської команди. Там зазначили, що для підтримки спортсменів також створили спеціальне місце скорботи та забезпечили доступ до молитовних кімнат в Олімпійських селищах.

«МОК підтвердив, що розуміє прагнення спортсмена вшанувати пам’ять загиблих українських спортсменів. Водночас заборонив використання персоналізованого спорядження під час змагань, оскільки воно не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, що передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних або інших меседжів під час змагань», – відзначили у дописі.

