Рішення арбітра мало доленосне значення на результат поєдинку

Львівський «Рух» звернувся до Комітету арбітрів УАФ. Причиною цього став суперечливий момент у першому таймі матчу 12-го туру чемпіонату України проти «Вереса».

На 35-й хвилині поєдинку арбітр Назарій Дьордь призначив одинадцятиметровий удар у ворота рівнян після того, як м’яч влучив у руку Семену Вовченку. Втім, після втручання бригади VAR, головний рефері змінив своє першочергове рішення та скасував пенальті.

Відтак Рух прагне отримати роз’яснення від Комітету арбітрів УАФ щодо цього рішення. А також клуб домагається оприлюднення переговорів арбітрів у вказаному епізоді, – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, матч між Вересом та Рухом завершився мінімальною поразкою львів’ян (0:1) – на 55-й хвилині відзначився Віталій Бойко. Таким чином команда Івана Федика після 12-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на передостанній сходинці, маючи у своєму доробку 7 очок.