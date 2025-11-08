«Карпати» зуміли поставити іменитого суперника на коліна

У суботу, 8 листопада, «Карпати» в межах 12-го туру УПЛ на стадіоні «Україна» у Львові приймали «Кривбас». Львів’яни здивували націленою і потужною грою проти одного з лідерів, а Пауло Вітор став справжньою окрасою матчу. Як наслідок, справедлива і заслужена перемога «левів».

УПЛ, 12-й тур

«Карпати» (Львів) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:0

Гол: Бруніньйо, 47

«Карпати» змогли розпакувати ворота суперника вже на 7-й хвилині, однак гол Краснопіра не зарахували через офсайд. Головним диригентом атак «левів» у першому таймі став бразильський нападник Пауло Вітор, який буквально затероризував оборону суперника. Зрештою на 16-й хвилині він змусив помилитися голкіпера «Кривбаса», який, вийшовши за межі штрафного, збив свого візаві. Арбітр вилучив Кемкіна і залишив криворіжців у меншості.

Маханьков, який став у ворота гостей, змушений був одразу ж демонструвати свої скіли, оскільки форвард «зелено-білих» не заспокоювався.

По перерві «Карпати» забили: Бруніньйо отримав передачу неподалік від лінії штрафного і метрів з 25-ти завдав гарматного удару по центру – Маханьков відбив, але м'яч ковзнув по руках і влетів під поперечину.

Господарі ні на мить не зупинялись і продовжували нагнітати. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки хороший шанс мав Чачуа, але з розвороту пробив впритирку зі стійкою. На 78-й хвилині Вітор вирішив знову нагадати про себе, завдавши гарматного удару далекої відстані – Маханьков зумів відбити. Вже у доданий час Задерака міг рятувати криворіжців, коли головою замикав навіс – Домчак дивом зреагував.

Перемога принесла «Карпатам» 18 очок і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Кривбас» з 20-ма пунктами п'ятий.