«Карпати» у більшості перемогли «Кривбас» і піднялись у топ-8 УПЛ
«Зелено-білі» здобули другу перемогу поспіль над одним з лідерів чемпіонату України
У суботу, 8 листопада, «Карпати» в межах 12-го туру УПЛ на стадіоні «Україна» у Львові приймали «Кривбас». Львів’яни здивували націленою і потужною грою проти одного з лідерів, а Пауло Вітор став справжньою окрасою матчу. Як наслідок, справедлива і заслужена перемога «левів».
УПЛ, 12-й тур
«Карпати» (Львів) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:0
Гол: Бруніньйо, 47
«Карпати» змогли розпакувати ворота суперника вже на 7-й хвилині, однак гол Краснопіра не зарахували через офсайд. Головним диригентом атак «левів» у першому таймі став бразильський нападник Пауло Вітор, який буквально затероризував оборону суперника. Зрештою на 16-й хвилині він змусив помилитися голкіпера «Кривбаса», який, вийшовши за межі штрафного, збив свого візаві. Арбітр вилучив Кемкіна і залишив криворіжців у меншості.
Маханьков, який став у ворота гостей, змушений був одразу ж демонструвати свої скіли, оскільки форвард «зелено-білих» не заспокоювався.
По перерві «Карпати» забили: Бруніньйо отримав передачу неподалік від лінії штрафного і метрів з 25-ти завдав гарматного удару по центру – Маханьков відбив, але м'яч ковзнув по руках і влетів під поперечину.
Господарі ні на мить не зупинялись і продовжували нагнітати. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки хороший шанс мав Чачуа, але з розвороту пробив впритирку зі стійкою. На 78-й хвилині Вітор вирішив знову нагадати про себе, завдавши гарматного удару далекої відстані – Маханьков зумів відбити. Вже у доданий час Задерака міг рятувати криворіжців, коли головою замикав навіс – Домчак дивом зреагував.
Перемога принесла «Карпатам» 18 очок і підняла на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Кривбас» з 20-ма пунктами п'ятий.