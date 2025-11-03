Віталій Пономарьов і Ко не змогли випередити «Динамо» у турнірній таблиці

У понеділок, 3 листопада, «Карпати» в межах 11-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з черкаським ЛНЗ. Після поразки «Епіцентру» (1:3) та нічиєї з «Рухом» (0:0) львів’янам кров з носа треба було вигравати. Однак команда Віталія Пономарьова, яка з 20-ма очками ділила другу сходинку турнірної таблиці з «Динамо» та «Кривбасом», була міцним горішком. Родзинки протистоянню додавало те, що Владислав Лупашко через дискваліфікацію змушений був дивитися матч з трибун, а на тренерському містку хазяйнував його асистент Сергій Лавриненко.

УПЛ, 11-й тур

ЛНЗ (Черкаси) – «Карпати» (Львів) – 0:1

Гол: Краснопір, 25

Перший небезпечний момент у матчі створили господарі – Яшарі вивели на удар, але воротар «Карпат» зреагував. Згодом Пасіч розрядив свою гармату з далекої відстані – над поперечиною. Черкасці продовжили тиснути й після чергової контратаки Просперу трохи не пощастило з влучністю.

В середині тайму «Карпати» вийшли вперед. Паламарчук після навісу необачно покинув свої володіння, вплутався в боротьбу на лінії штрафного, яку програв, і Краснопір бив вже у порожні ворота. Одразу ж прозвучав сигнал повітряної тривоги.

Після відновлення гри команди обмінялись небезпечними моментами: Пасіч потужно бив, але не влучив у ворота, а Паламарчук врятував після виходу Краснопіра сам на сам. На 40-й хвилині львів’янами відверто пощастило – після розіграшу кутового Муравський головою пробив у поперечину. На останній хвилині тайму Мірошніченко впав у штрафному суперника, однак арбітр пенальті не поставив.

Одразу по перерві ЛНЗ мав зрівнювати: Рябов в дотик бив здалеку (Домчак на той момент лежав на газоні), але трохи промахнувся. Після цього команди вдруге змушені були вимушено покинути поле через загрозу російського обстрілу.

Господарям не вдавалось нічого запропонувати опонентам в атаці – «Карпати» ефективно захищались і руйнували атакувальні потуги черкасців ще в зародку. В ендшпілі гри суперники знову обмінялись супермоментами: Бруніньйо впритул розстрілював ворота ЛНЗ – Паламарчук перекрив траекторію, а Домачак перевів м’яч на кутовий після спроби Яшарі.

За 90 секунд до фінального свистка втретє пролунав сигнал повітряної тривоги. На щастя для вболівальників гостей 3,5-годинний поєдинок завершився на користь їхньої команди.

«Карпати» здобули історичну звитягу – ніколи раніше «зелено-білі» не перемагали в Черкасах (три матчі – три поразки в трьох різних лігах). «Леви» набрали 15 очок і піднялись на дев’яту сходинку турнірної таблиці УПЛ, ЛНЗ з 20-ма пунктами третій.