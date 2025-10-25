Представники міста Лева не змоли виявити сильнішого

У суботу, 25 жовтня, «Карпати» в межах 10-го туру чемпіонату України приймали «Рух». Кволий початок гри компенсувала неймовірна заруба наприкінці матчу, який мав всі шанси завершитись на користь будь-якої з команд. Зрештою, львівське дербі підтвердило свій статус – вперта дуель завершилась з нулями на табло.

УПЛ, 10-й тур

«Карпати» (Львів) – «Рух» (Львів) – 0:0

Перша половина зустрічі не вражала кількістю моментів. До середини тайму команди майже не завдавали ударів по воротах один одного. Перший реальний шанс забити мав «Рух»: на 25-й хвилині Клайвер вивів Фаала сам на сам з Домчаком, гамбієць помітив, що кіпер «Карпат» вийшов далеко з воріт, і вирішив закинути йому за комірець. М’яч пролетів над поперечиною.

Згодом момент був у Бабогло, який головою замкнув розкішний навіс від Бруніньйо над воротами. На останній хвилині сфера влучила у руку Слюбику у штрафному «Руха», але арбітр пошкодував «жовто-чорних».

По перерві Мірошніченко навісив у штрафний і Бабогло головою пробив повз ліву стійку. У відповідь Фаал стріляв з розвороту у воротарському майданчику «Карпат», але влучив у Педросо. Наприкінці зустрічі Притула з далекої відстані розрядив свою гармату – до потрапляння в дев'ятку не вистачило зовсім трохи.

Вже у доданий час Слюбик зазнав травми і на полі ледь не сталось побоїще – арбітрам ледве вдалось заспокоїти команди. «Рух» міг виривати перемогу після виходу 3 в 1, однак Клайвер дивом не влучив у порожні ворота.

Безгольова нічия дозволила «Карпатам» набрати 12 очок і залишитись на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Рух» з 7-ма пунктами п'ятнадцятий.