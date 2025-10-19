«Леви» зганьбились на очах власних уболівальників

У неділю, 19 жовтня, «Карпати» в межах 9-го туру чемпіонату України приймали «Епіцентр». Здавалось, «зелено-білі» зможуть легко набрати очки у грі з відвертим аутсайдером. Однак загроза відставки Сергія Нагорняка змусила його підопічних зіграти на максимум. Як наслідок, недооцінка суперника від львів’ян і заслужена перемога кам’янець-подільського колективу.

УПЛ, 9-й тур

«Карпати» (Львів) – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) – 1:3

Голи: Пауло Вітор, 62 – Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85

Після тривалої розвідки «Епіцентр» вибухнув спочатку прострілом Миронюка з правого флангу, а згодом його ж ударом з-за меж штрафного – поруч зі стійкою. В середині тайму Сидун на швидкості дійшов до лінії штрафного, обіграв захисника і пробив повз ворота. Наприкінці тайму був шанс у Краснопіра, але удар прийшовся над поперечиною.

Одразу по перерві Бруніньйо стрільнув з району лівого кута штрафного, воротар відбив перед собою, а Костенко був першим на добиванні. На жаль, після перегляду VAR арбітр взяття воріт скасував через офсайд. «Епіцентр» відповів виходом сам на сам Миронюка і голом. За чотири хвилини Климець подвоїв перевагу гостей, але майже одразу Пауло Вітор відродив інтригу.

Врятувати бодай нічию «левам» не вдалося. Щобільше, за 5 хвилин до завершення гри Мороз остаточно добив господарів.

Перемога дозволила «Епіцентру» набрати 6 очок і піднятися з дна турнірної таблиці. «Карпати» з 11-ма пунктами десяті.