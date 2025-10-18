Донецький клуб вперше в сезоні втратив лідерство

У суботу, 18 жовтня, «Шахтар» в межах 9-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічався з «Поліссям». Обидві команди створили низку вбивчих моментів, однак втілити їх у забиті голи так і не змогли.

УПЛ, 9-й тур

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:0

На 8-й хвилині Велетень міг шокувати «Шахтар», але замкнув діагональну передачу поруч із дальньою стійкою. Невертон у відповідь відгукнувся на простріл Феррейри з лінії штрафного – над поперечиною.

В середині тайму Михайліченко подарував м’яч супернику і фактично вивів Педрінью сам на сам. На щастя для житомирців бразилець пробив з 13 метрів не надто сильно і воротар витягнув м'яч з ближнього кута. Незадовго до перерви Педро Енріке добивав сферу після кутового з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пройшов повз праву стійку.

На 68-й хвилині фортуна змилостивилась над «Поліссям» – Назарина зі штрафного метрів з 30-ти влучив у хрестовину. В ендшпілі гри Егіналдо увірвався у карний майданчик лівим флангом і цілив у ближній нижній кут – Волинець рятує.

Зрештою все завершилось безгольовою нічиєю, яка дозволила «Кривбасу» з 19-ма очками залишитись на вершині УПЛ. У «Шахтаря» 18 балів і друга сходинка, «Полісся» з 16-ма пунктами четверте.