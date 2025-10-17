Артем Челядін повернувся в УПЛ після вильоту «Ворскли» в Першу лігу

Український півзахисник Артем Челядін став гравцем «Колоса», повідомляє офіційний сайт «хліборобів». 25-річний хавбек приєднався до команди Руслана Костишина у статусі вільного агента. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt, його контракт з ковалівцями розрахований до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, Челядін – вихованець стрийської «Скали». Влітку 2018-го перебрався у «Ворсклу», за яку виступав до вересня 2025 року. Загалом у складі полтавців Артем відіграв 138 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 10 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

До слова, «Колос», який став відкриттям поточного сезону, помітно пригальмував, зазнавши поразок в останніх двох матчах. Після 8-ми турів «хлібороби» у турнірній таблиці УПЛ йдуть на сьомій сходинці, маючи у своєму доробку 14 очок.

Челядін зможе дебютувати за ковалівців вже у неділю, 19 жовтня – «Колос» в межах 9-го туру чемпіонату України на виїзді зіграє з черкаським ЛНЗ.