Клуб УПЛ оголосив про підписання ексзахисника німецького «Вердера»
Український легіонер Іван Єрмачков повернувся на батьківщину
ЛНЗ на своєму офіційному сайті повідомив про підписання українського захисника Івана Єрмачкова. Терміни та умови угоди не розголошуються. За команду Віталія Пономарьова 20-річний оборонець виступатиме під номером 3.
Нагадаємо, Єрмачков – вихованець київського футболу. До 16 років виступав за «Діназ», з яким став чемпіоном України U-15 у Першій лізі. Згодом перейшов у ковалівський «Колос».
Після початку повномасштабного вторгнення росіян опинився у Німеччині, де виступав за «Вупперталер» U-19. Влітку 2024-го у статусі вільного агента приєднався до «Вердера» (захищав кольори другої команди бременців). Другу половину минулого сезону Єрмачков провів в оренді в складі берлінської Вікторії. На початку вересня покинув «Вердер» за обопільною згодою сторін.
Виступав за збірні України U-19 (1 гол в 6 матчах) та U-20 (2 поєдинки). Викликався до табору молодіжної збірної. Transfermarkt оцінює його в 75 тисяч євро.
ЛНЗ після 8-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 14 очок.