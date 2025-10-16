Іван Єрмачков знову виступатиме в Україні

ЛНЗ на своєму офіційному сайті повідомив про підписання українського захисника Івана Єрмачкова. Терміни та умови угоди не розголошуються. За команду Віталія Пономарьова 20-річний оборонець виступатиме під номером 3.

Нагадаємо, Єрмачков – вихованець київського футболу. До 16 років виступав за «Діназ», з яким став чемпіоном України U-15 у Першій лізі. Згодом перейшов у ковалівський «Колос».

Після початку повномасштабного вторгнення росіян опинився у Німеччині, де виступав за «Вупперталер» U-19. Влітку 2024-го у статусі вільного агента приєднався до «Вердера» (захищав кольори другої команди бременців). Другу половину минулого сезону Єрмачков провів в оренді в складі берлінської Вікторії. На початку вересня покинув «Вердер» за обопільною згодою сторін.

Виступав за збірні України U-19 (1 гол в 6 матчах) та U-20 (2 поєдинки). Викликався до табору молодіжної збірної. Transfermarkt оцінює його в 75 тисяч євро.

ЛНЗ після 8-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 14 очок.