Кирило Саричев має шанс проявити себе у закордонній першості

Нападник «Шахтаря» Кирило Саричев став гравцем португальського клубу «Фамалікан», повідомляє Legioners. 16-річний форвард підписав з середняком Прімейра-ліги контракт на три роки.

Власник футбольного агентства LEAFootballAgency Євген Лісіцин зазначив, що Саричев наразі виступатиме за U-17 та U-19, де він зможе отримувати регулярну ігрову практику. До слова, головна команда «Фамалікана» виступає в елітному дивізіоні Португалії. Після 8-ти турів вона йде у турнірній таблиці Прімейра-ліги на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 13 очок.

Нагадаємо, Саричев – вихованець академії «Шахтаря». В ДЮФЛУ він провів 47 матчів, в яких в та забив 19 голів. Також за плечима Кирила виступи за юнацькі збірні України: U-15 (3 матчі) та U-16 (3 поєдинки і 1 м’яч).