Євген Коноплянка залишається третім бомбардиром в історії збірної України

29 вересня своє 36-річчя відзначає відомий український футболіст Євген Коноплянка. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя колишнього гравця збірної України, який через примхи Ігоря Коломойського не перейшов у «Ліверпуль», перемагав у Лізі Європи з «Севільєю», зібрав повний комплект медалей в УПЛ і ставав срібним призером Бундесліги.

Футбол переміг карате

Євген Коноплянка народився 29 вересня 1989 року у місті Кіровоград (зараз – Кропивницький). У 7-річному віці батьки (Олег та Наталя) віддали його в секцію карате. У 13 років він почав паралельно займатися футболом і став вихованцем школи кропивницького футбольного клубу «Олімпік».

Першим тренером майбутньої зірки був Юрій Кевлич, який розповідав, що хлопчик змалечку дивував його силою удару, швидкістю і витривалістю (допомогли заняття карате). На відміну від однолітків, Коноплянка мав характер і багато працював над собою, зокрема над технікою та обводками лівою ногою, що дозволяло йому прогресувати й ставати найкращим гравцем на всіх турнірах. У дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за ДЮСШ-2 Кропивницького.

Середню освіту Євген здобув у школі № 18 (зараз Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа № 18) у Кропивницькому. Природний талант до дриблінгу, швидкість і навички грати в пас привернули увагу тренерів, і Коноплянка став найперспективнішим молодим футболістом країни.

Взимку 2005 року 16-річного юнака почали запрошувати різні команди, серед яких гранди українського футболу – «Динамо» і «Шахтар». 5 січня 2006 року він мав проходити медогляд у київському клубі, але Кевлич влаштував перегляд футболіста у «Дніпрі». Спортивного директора та тренерів дніпропетровського клубу вразила гра молодого півзахисника, і в підсумку він опинився у команді. Цікаво, що в юнацькому віці Євген грав у нападі та на позиції правого півзахисника, але вже в «Дніпрі» тренери почали ставити Євгена на лівий фланг.

«Дніпро» і фінал Ліги Європи

Влітку 2007 року він зіграв свій перший матч у Вищій лізі України, вийшовши на заміну замість Джаби Канкави у поєдинку з «Закарпаттям». У першому дорослому сезоні півзахисник мав мало ігрової практики в основній команді (три матчі в чемпіонаті й одна в Кубку). Активно виступати за «Дніпро» Коноплянка почав у 2008 році, після того, як головним тренером команди став Володимир Безсонов. У сезоні 2008/09 Євген з'являвся на полі частіше – 12 разів.

Дебютний гол в українській першості Євген забив у лютому 2010-го, відзначившись у воротах луганської«Зорі» (2:2), а в липні того ж року вперше зіграв у єврокубках (у Лізі Європи проти сербського клубу «Спартак» із Суботиці). За дніпровську команду у сезоні 2009/10 лівий вінгер провів 22 зустрічі (4 голи) і був визнаний найкращим футболістом 2010 року.

У березні 2011 року півзахисник оформив перший у кар'єрі дубль (у матчі з Металістом). Коноплянкою знову зацікавилось «Динамо», яке пропонувало за нього 15 млн євро, однак головний тренер «Дніпра» Хуанде Рамос заявив, що віддасть його не менш як за 50-60 мільйонів.

У сезоні 2013/14 «Дніпро» став віцечемпіоном України, не в останню чергу завдяки Євгену – лівий вінгер був визнаний найкращим гравцем сезону. А потім був історичний вихід команди Мирона Маркевича у фінал Ліги Європи, де дніпряни поступилась іспанській «Севільї» з рахунком 2:3, а сам Євген увійшов до символічної збірної турніру.

Євген Коноплянка і Мирон Маркевич

Успішний виступ у Лізі Європи привернув до українського футболіста увагу топових клубів Старого Світу. У послугах Коноплянки були зацікавлені команди з Англії, Франції, Італії та Іспанії. Євген навіть мав шанс перейти в «Ліверпуль»: мерсисайдці готові були заплатити 25 млн євро, а сам гравець вже пройшов медогляд в англійський клуб. Однак тодішній власник «Дніпра», скандальний олігарх Ігор Коломойський, в останній момент не захотів відпускати гравця. Керівництво дніпрян потім відбріхувалось, звинувачуючи ліверпульців у тому, що це саме вони зірвали трансфер, не встигнувши перерахувати гроші за гравця.

Власник «Дніпра» Ігор Коломойський

Зрештою, Коноплянка дочекався завершення контракту і безкоштовно перейшов у «Севілью». А Коломойський, який з часом втратив інтерес до футболу, довів «Дніпро» до банкрутства, знищивши легендарний клуб.

«Севілья»

Українець перфектно дебютував за іспанців. У серпні 2015-го в матчі за Суперкубок УЄФА проти «Барселони» він відзначився голом, перевівши гру у додатковий час. Однак в екстратаймі «Севілья» пропустила і залишилась без трофея. Саме в цей момент Коноплянка мав найвищу ринкову вартість у кар’єрі – 25 мільйонів євро.

В Ла Лізі Євген вперше забив лише у 5-му матчі, а загалом у сезоні провів за нервіонців 32 матчі, в яких забив 4 голи і віддав 6 асистів. «Севілья» знову тріумфувала у Лізі Європи, а в Суперкубку УЄФА, де Коноплянка знову відзначився голом, поступилась мадридському «Реалу».

У кінці сезону 2015/16 Коноплянка був другим гравцем у «Севільї» за статистикою «гол + пас». Попри результативність Євгена, новий тренер команди Хорхе Сампаолі не бачив його у своїй команді, тож футболіст знайшов для себе інший клуб.

«Шальке»

Влітку 2016-го німецький «Шальке» орендував українця з правом подальшого викупу. Дебют відбувся в матчі Бундесліги проти «Баварії», а дебютне взяття воріт зафіксоване в матчі з російським «Краснодаром».

У сезоні 2016/17 Коноплянка зіграв за «кобальтових» у 27 матчах та забив шість м'ячів. Влітку 2017 року Євген розкритикував головного тренера Маркуса Вайнцирля через те, що наставник не пояснював підопічним причин, через які не ставив їх у заявку на матч. Українця оштрафували, але згодом тренера звільнили, а Доменіко Тедеско, який замінив Вайнцирля, дав Коноплянці другий шанс. «Шальке» викупив лівого вінгера у «Севільї», заплативши за нього 12,5 мільйонів євро.

У сезоні 2017/18 за клуб у Бундеслізі та Кубку Німеччини українець провів 30 матчів (4 голи і 5 асистів) і допоміг гельзенкірхенцям виграти срібні медалі першості.

Повернення в УПЛ і фінальний вояж за кордон

На початку вересня 2019 року Євген вирішив повернутися на батьківщину – за 1,8 млн євро його викупив «Шахтар». Вже в дебютному матчі проти луганської «Зорі» він відзначився асистом, а перший гол забив у ворота «Ворскли». За підсумками сезону донецька команда посіла перше місце, а Євген вперше у своїй кар’єрі став чемпіоном України.

Попри це наступний сезон вийшов змазаним – через травми Коноплянка не зумів вийти на свій попередній рівень, став рідше потрапляти в основу і після завершення контракту в лютому 2022 року у статусі вільного агента перейшов у польську «Краковію» (38 матчів, 4 голи та 2 асисти).

Коноплянка в «Краковії»

В Екстраклясі Євген провів півтора року (спочатку контракт підписали на 6 місяців, пізніше продовжили ще на рік), після чого в липні 2023-го він перейшов в румунський ЧФР.

Коноплянка в ЧФР Клуж

Однак продемонструвати там всі свої вміння гравець не зумів – постійні скандали і звинувачення у зниженні вимог до себе змусили Коноплянку дострокового покинути клуб. Влітку 2024 року Євген оголосив про завершення кар’єри футболіста.

Варто згадати й про участь Євгена в 2024 році у турнірі Жерера Піке – Kings League Infojob. У команді UA Steel, яку організували Андрій Шевченко та стрімер Михайло Лебіга, окрім Коноплянки, також грали такі легенди українського футболу, як Дмитро Чигринський, Жуніор Мораєс, Даріо Срна, Едмар, Марлос, Андрій Воронін, Микола Морозюк, Артем Федецький, Олег Шелаєв, Валерій Федорчук тощо.

Виступи за збірну України

Коноплянка грав у молодіжних збірних різного віку. Засвітившись в U-17 (1 матч), він отримав виклик в U-19, де в 7 поєдинках забив три голи. Далі була молодіжна збірна України, з якою у 2011 році півзахисник провів три гри на молодіжному чемпіонаті Європи (загалом 5 голів у 17 матчах).

Вже за рік він взяв участь з національною збірною на Євро-2012, яка проходила на полях України та Польщі. У матчі проти шведів Коноплянка віддав гольову передачу на Андрія Шевченка, який встановив остаточний рахунок у матчі – 2:1. Через чотири роки лівий вінгер знову взяв участь у чемпіонаті Європи, зігравши у трьох поєдинках (проти Німеччини, Північної Ірландії та Польщі).

Загалом у складі «синьо-жовтих» Коноплянка відіграв 87 матчів, в яких забив 21 гол. Дебютував за національну команду при Мироні Маркевичі у товариському матчі проти Литви (травень 2010-го). Попрощався ж з нею в березні 2023-го у матчі з Англією (тренер – Руслан Ротань).

Коноплянка залишається третім бомбардиром в історії української збірної. Більше за нього забивали лише два Андрії – Шевченко (48) та Ярмоленко (46). У спину Коноплянці дихає Роман Яремчук (17 голів).

Життя після футболу

Нині Євген Коноплянка працює футбольним агентом. Разом з колишнім партнером по «Дніпру» та збірній України Романом Зозулею вони заснували агентство Talented Birds.

Роман Зозуля і Євген Конопянка

Наразі компанія опікується 36-ма футболістами, а її сумарна ринкова вартість становить 10,83 млн євро. Серед найвідоміших клієнтів агенції – Владислав Кочергін (польський «Ракув»), Денис Мірошніченко (львівські «Карпати»), Василь Кравець (харківський «Металіст 1925»), Кирило Ковалець («Олександрія») та інші.

Тримаючи ніс за вітром, Коноплянка заснував свій кіберспортивний клуб kONO.ECF. А згодом оголосив про створення власної футбольної медіа-команди – kONO.ECF MEDIA TEAM.

Сім’я

Євген у 2014 році одружився з майстринею спорту з бадмінтону Вікторією Шиманською (1987 р. н.). До цього пара шість років жила у цивільному шлюбі. Влітку 2015 року у Коноплянок народилася донька Злата, а в травні 2017 року – син Дамір.

Євген Коноплянка з дружиною і дітьми

Євген є хрещеним батьком дітей Дениса Олійника та Руслана Ротаня. У Коноплянки є молодша сестра Тетяна.

