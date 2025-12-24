Андрія Павелка підозрюють у розкраданні 9,32 млн євро УЄФА

Звинувачений у корупції президент Української асоціації футболу Андрій Павелко втік за кордон. Про втечі підозрюваного повідомили одразу кілька джерел, зокрема журналіст Костянтин Андріюк та блогер Ігор Лаченков у вівторок увечері, 23 грудня.

Як інформує Андріюк, для виїзду за кордон 50-річний Павелко нібито скористався фейковою інвалідністю.

Андрія Павелка підозрюють у масштабних корупційних та фінансових злочинах, зокрема у розкраданні коштів Української асоціації футболу (УАФ) та неправомірному заволодінні грошима, що надходили від УЄФА через офшорні схеми. За оцінками слідства, йдеться про приблизно 9,32 млн євро незаконно переказаних на рахунки іноземних компаній і завданих збитків федерації та бюджету України, зокрема у рамках оборудок із будівництвом футбольних об’єктів, а також організації складання фальшивих документів разом із групою осіб.

Перший запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці із можливістю внесення застави близько 9,88 млн грн був обраний 29 листопада 2022 року Печерським судом Києва, і заставу внесли того ж дня.

У червні 2023 року Шевченківський районний суд Львова визначив утримання Павелка під вартою на 60 діб, але 29 лютого 2024 року Львівський апеляційний суд скасував продовження арешту, і Павелко був звільнений із СІЗО.

Павелко був президентом Української асоціації футболу з 2015 по січень 2024 року. Також він був членом виконавчого комітету УЄФА.

За час свого керівництва УАФ його звинувачують у довготривалих корупційних схемах із фінансами федерації, що призвело до гучних розслідувань, арештів та репутаційних втрат для українського футболу.