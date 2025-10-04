Андрія Павелка підозрюють у переказах грошей УЄФА на рахунки невстановлених людей

Нацполіція оголосила про підозру в незаконному заволодінні 9,3 млн євро від УЄФА колишньому президенту Української асоціації футболу та екснардепу Андрію Павелку. Привласнені Павелком гроші перераховувалися на рахунки невідомих людей, йдеться в документі, оприлюдненому Офісом генпрокурора 3 жовтня.

За даними слідства, у 2015 році, коли Павелко став президентом УАФ, той мав умисел незаконно заволодіти коштами, які належали Федерації футболу України від УЄФА, на користь невстановлених осіб. Комісійна судово-економічна експертиза підрахувала, що розмір завданих ФФУ збитків через оборудку склав 9,32 млн євро.

За даними Офісу генпрокурора, до незаконного привласнення грошей залучили не менш ніж 25 людей. Серед них:

експрезидент Української прем’єр-ліги Володимир Генінсон,

ексфіндиректорка УАФ Євгенія Сагайдак,

ексгенеральний секретар організації Юрій Запісоцький

помічниця Павелка у Верховній Раді Катерина Краснокутська.

Павелку повідомили про підозри за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ (організація заволодіння чужим майном за змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ (організація складання неправдивих офіційних документів за змовою).

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Павелка заарештували через підозру у розкраданні коштів. Кримінальне провадження у цій справі відкрили після виходу журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання на будівництві футбольних майданчиків. З лютого 2023 року і до обрання Андрія Шевченка на посаду президента УАФ Павелко був відсторонений від посади очільника організації.

Перший арешт, до 22 січня 2022 року, Андрій Павелко не відбув, оскільки УАФ одразу ж внесла за нього заставу в 9,8 млн грн.

Вже у квітні 2023 року Павелко переобрався на 4-річний термін у виконавчий комітет УЄФА, а в липні 2023 року суд скасував його відсторонення з посади голови УАФ.

У червні 2023 року Павелка знову арештували та перерахували його попередню заставу на користь держави. Проти посадовця відкриті справи про розкрадання грошей УЄФА, погрози та залякування журналістів. У квітні 2025 року УАФ повідомила, що під час президентства Павелка в організації стався відтік активів на 1,3 млрд грн.