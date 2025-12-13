Лупашко і Ко занадто пізно вирішили дали бій житомирцям

У суботу, 13 грудня, «Карпати» в межах 16-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з «Поліссям». В останньому матчі року підопічні Владислава Лупашка знову програли, довівши безвиграшну серію вже до чотирьох матчів.

УПЛ, 16-й тур

«Полісся» (Житомир) – «Карпати» (Львів) – 3:2

Голи: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайліченко, 54 (аг.), Краснопір, 88

Вже на старті зустрічі Сарапій намагався закрутити у кут, але Домчак спокійно забрав м'яч. Після нетривалого розкачування «Полісся» вийшло вперед: Гуцуляк накрутив суперника на правому фланзі й вирізав верхову передачу у штрафний – Гайдучик головою перекинув сферу через кіпера «Карпат».

Згодом кволі спроби були від Назаренка і Михайліченка, а потім житомирці подвоїли свою перевагу. Цього разу відзначився автор асисту! Бабенко знайшов пасом на лівому фланзі Назаренка, той увірвався у штрафний і віддав поперечну передачу на Гуцуляка – Олексій прибрав захисника і прошив Домчака. «Карпати» увімкнулись лише наприкінці тайму. Реальний шанс скоротити мав Бруніньйо, який здалеку – Волинець не втримав м'яч в руках, але той відскочив від воріт.

По перерві Брагару фактично зняв питання щодо переможця. Спочатку Домчак відбив удар Назаренка, потім Бабогло підставив спину під удар Брагару, але після відскоку сфера знову прилетіла до орендованого вінгера «Динамо» і цього разу Максим не схибив.

За хвилину «Карпати» відродили інтригу! Волинець зреагував на удари впритул від Бруніньйо і Костенка, але Михайліченко вирішив підстрахувати кіпера і потужно пробив у поперечину власних воріт від якої м'яч влетів у сітку.

На 64-й хвилині «леви» отримали шанс забити зі стандарту, однак Бруніньйо з гострого кута пробив у руки Волинцю. Житомирці вміло гасили атакувальні потуги суперника, однак наприкінці зустрічі Краснопір зумів скоротити до мінімуму. На жаль, врятувати бодай нічию «зелено-білі» не змогли.

Перемога принесла «Поліссю» 30 очок і закріпила у топ-3 УПЛ, «Карпати» з 19-ма балами залишились дев’ятими.