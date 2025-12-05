«Леви» загрузли в середині турнірної таблиці

У п’ятницю, 5 грудня, «Карпати» в межах 15-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з «Зорею». На жаль, змінити сумну статистику і здобути першу перемогу в історії над луганцями «левам» не вдалось – чергова поразка, яка залишила львів’ян на екваторі турнірної таблиці.

УПЛ, 15-й тур

«Зоря» (Луганськ) – «Карпати» (Львів) – 1:0

Гол: Будківський, 28

«Зоря» з перших секунд кинулась пресингувати суперника на його половині полі і… ледь не отримала гол у свої ворота: Сапутін встиг випередити Краснопіра, вискочивши за межі штрафного майданчика. На 18-й хвилині луганці змарнували розкішний момент, аби вийти вперед: Вантух з лівого флангу викотив м'яч під удар Попарi, але той пробив над поперечиною.

В середині тайму «Зоря» таки забила: Анджушіч навісив у штрафний і Будківський, випередивши Бабогло, головою замкнув у дальній кут. До перерви «Карпати» так і не спромоглись зробити щось путнє біля воріт суперника.

Після відпочинку Бруніньйо перевірив пильність Сапутіна – без проблем для кіпера «Зорі». За трохи він знову врятував луганців після того, як Краснопір замикав подачу з кутового. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки бразилець небезпечно стріляв з лінії штрафного – повз стійку. Вже у доданий час «леви» ледь не заштовхали круглого у ворота після штурму. На жаль, забити бодай один гол «зелено-білим» так і не вдалось.

Перемога принесла «Зорі» 23 очки й підняла на п’яту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Карпати» з 19-ма пунктами дев’яті.