«Карпати» у «західному дербі» розписали нічию з «Вересом» і втратили шанс піднятися в топ-5 УПЛ
«Зелено-білі» не змогли перервати свою безвиграшну серію
У суботу, 29 листопада, «Карпати» в межах 14-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з рівненським «Вересом». Попри всі намагання підопічні Владислава Лупашка не змогли пробити оборону суперника і поєдинок завершився з нулями на табло.
УПЛ, 14-й тур
«Верес» (Рівне) – «Карпати» (Львів) – 0:0
Вже на старті зустрічі Шарай небезпечно пробив злету метрів із 14-ти – м’яч просвистів над поперечиною. Згодом Бруніньйо з меж штрафного спробував налякати Гороха, а Домчак кулаками перервав простріл Шарая у воротарський.
В середині тайму Мірошніченко з другої спроби зумів пробити, але сфера пройшла над воротами. Незадовго до перерви Невеш невдало замкнув простріл Альвареса, а Бабогло з дальньої дистанції стрільнув повз стійку.
По перерві «зелено-білі» продовжили атакувати (хороші моменти мали Чачуа, Мірошніченко, який ледь не закрутив у ворота з гострого кута, і Бруніньйо), але розмочити рахунок так і не змогли.
Як наслідок, «Карпати» набрали 19 очок і залишились на дев’ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, «Верес» з 18 пунктами десятий.