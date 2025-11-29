Рівняни не знають смаку поразок вже в 7 матчах поспіль

У суботу, 29 листопада, «Карпати» в межах 14-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з рівненським «Вересом». Попри всі намагання підопічні Владислава Лупашка не змогли пробити оборону суперника і поєдинок завершився з нулями на табло.

УПЛ, 14-й тур

«Верес» (Рівне) – «Карпати» (Львів) – 0:0

Вже на старті зустрічі Шарай небезпечно пробив злету метрів із 14-ти – м’яч просвистів над поперечиною. Згодом Бруніньйо з меж штрафного спробував налякати Гороха, а Домчак кулаками перервав простріл Шарая у воротарський.

В середині тайму Мірошніченко з другої спроби зумів пробити, але сфера пройшла над воротами. Незадовго до перерви Невеш невдало замкнув простріл Альвареса, а Бабогло з дальньої дистанції стрільнув повз стійку.

По перерві «зелено-білі» продовжили атакувати (хороші моменти мали Чачуа, Мірошніченко, який ледь не закрутив у ворота з гострого кута, і Бруніньйо), але розмочити рахунок так і не змогли.

Як наслідок, «Карпати» набрали 19 очок і залишились на дев’ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, «Верес» з 18 пунктами десятий.