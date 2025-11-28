Донеччани поки тягнуть на собі весь український футбол

Напередодні «Динамо» і «Шахтар» зіграли свої матчі у черговому раунді основного етапу Ліги конференцій. Кияни зганьбились на Кіпрі, програвши місцевій «Омонії» з рахунком 0:2 (ця поразка призвела до відставки головного тренера Олександра Шовковського). Натомість «Шахтар» в Ірландії переміг «Шемрок Роверс» (2:1) і піднявся у топ-4 єврокубка.

Завдяки успіху «гірників» Україна додала до свого рейтингу 0,500 бала і піднялась у таблиці коефіцієнтів УЄФА одразу на дві сходинки – на 25-те місце. Україна змогла обійти Азербайджан та Словенію: їхні представники – «Карабах» та «Целє» – поступилися у своїх поєдинках. До найближчого конкурента – Сербії – 1,025 бала.

Топ-10 національних асоціацій УЄФА (станом на 28 листопада 2025 року):

1. Англія – 101,783 бала (9/9 команд у єврокубках)

2. Італія – 90,517(7/7)

3. Іспанія – 84,203 (8/8)

4. Німеччина – 80,974 (7/7)

5. Франція – 73,444 (7/7)

6. Нідерланди – 64,700 (6/6)

7. Португалія – 62,066 (4/5)

8. Бельгія – 57,750 (3/5)

9. Туреччина – 47,475 (3/5)

10. Чехія – 44,300 (4/5)

...

23. Угорщина – 24,375 (1/4)

24. Сербія – 23,375 (1/4)

25. Україна – 22,350 (2/4)

26. Азербайджан – 22,250 (1/4)

27. Словенія – 22,218 (1/4)

Наступні матчі єврокубків за участю українських команд відбудуться в четвер, 11 грудня.