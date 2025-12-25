Ліндон Емерллаху (в центрі) отримуватиме в Україні близько 350 тисяч євро на рік

Косоварський півзахисник Ліндон Емерллаху перейшов з румунського ЧФР «Клуж» в «Полісся», повідомляє офіційний сайт «вовків». 23-річний хавбек підписав з житомирським клубом контракт на три сезони. У новій команді він буде виступати під номером 14.

Емерллаху – вихованець косовського «Балкані», де й розпочав професіональну кар'єру у 2021 році. У лютому 2025-го за 700 тисяч євро перейшов у «Клуж». У поточному сезоні відіграв за румунську команду 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

За збірну Косова провів 12 поєдинків, в яких відзначився 1 м'ячем. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.

За інформацією ЗМІ, за новачка «Поліссю» довелось викласти від 1,5 до 2 мільйонів євро, а самому гравцеві пообіцяли зарплату у розмірі від 300 до 400 тисяч євро на рік без урахування бонусів. На легіонера також претендував «Металіст 1925», однак програв конкуренцію житомирському клубу.