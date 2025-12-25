«Полісся» оголосило про підписання хавбека європейської збірної
Житомирський клуб оформив перший зимовий трансфер
До теми
-
Відмовився стати росіянином, судився з «Шахтарем» і поставив на коліна АПЛ.
Цікаві факти про Олександра Зінченка, які ви могли не знати ZAXID.NET
- «Шахтар» оголосив про трансфер найкращого бомбардира УПЛ ZAXID.NET
- Україна піднялась у таблиці коефіцієнтів УЄФА після завершальних матчів «Динамо» і «Шахтаря» ZAXID.NET
Косоварський півзахисник Ліндон Емерллаху перейшов з румунського ЧФР «Клуж» в «Полісся», повідомляє офіційний сайт «вовків». 23-річний хавбек підписав з житомирським клубом контракт на три сезони. У новій команді він буде виступати під номером 14.
Емерллаху – вихованець косовського «Балкані», де й розпочав професіональну кар'єру у 2021 році. У лютому 2025-го за 700 тисяч євро перейшов у «Клуж». У поточному сезоні відіграв за румунську команду 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.
За збірну Косова провів 12 поєдинків, в яких відзначився 1 м'ячем. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.
За інформацією ЗМІ, за новачка «Поліссю» довелось викласти від 1,5 до 2 мільйонів євро, а самому гравцеві пообіцяли зарплату у розмірі від 300 до 400 тисяч євро на рік без урахування бонусів. На легіонера також претендував «Металіст 1925», однак програв конкуренцію житомирському клубу.
До теми
Цікаві факти про Олександра Зінченка, які ви могли не знати ZAXID.NET