Україна бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026

Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття XIV зимових Паралімпійських ігор-2026. Про це у неділю, 15 березня, повідомило «Суспільне Спорт» з посиланням на коментар Національного паралімпійського комітету України.

Українська збірна й надалі ігноруватиме урочистості з нагоди Паралімпійських ігор-2026. Тепер українські спортсмени бойкотуватимуть церемонію закриття. Таке рішення ухвалили через присутність спортсменів з Росії та Білорусі, які брали учать у змаганнях під власними прапорами.

«Як тут ці країни, які продовжують війну досі в Україні. Я не знаю, куди йде цей світ. У мене немає слів. Радість – це те, що нас підтримують більшість країн, і кажуть, що ми з Україною, і це нормально. Мене особисто обіймають дуже багато [людей], я з усіма спілкуюся. І моє бажання таке: я не хочу змагатися, щоб були поруч спортсмени з країн-вбивць, у мене немає бажання», – цитує «Суспільне Спорт» українського паралижника Григорія Вовчинського.

Церемонія закриття зимових Паралімпійських ігор-2026 відбудеться у неділю, 15 березня, о 21:30 за київським часом.

Зауважимо, що 20 лютого збірна України оголосила про рішення бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Згодом українських спортсменів підтримали 11 країн.

Зимові Паралімпійські ігри-2026 розпочалися 6 березня, змагання відбувались у двох італійських містах Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. На них розігрували 79 комплектів нагород.