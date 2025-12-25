Софію Лискун позбавили президентської стипендії

Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії 23-річну чемпіонку зі стрибків у воду Софію Лискун, яка взяла російське громадянство. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу Президента у середу, 24 грудня.

Відповідно до президентського указу №980/2025, Софія Лискун та її тренерка Олександра Сендзюк втратили виплати, які були призначені їм у квітні 2025 року як перспективним спортсменкам з олімпійських видів спорту.

Президентська стипендія для спортсменів в Україні – це державні виплати, що призначаються за видатні досягнення на міжнародних змаганнях. На виплати можуть претендувати спортсмени олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, а також їхні тренери. Розмір стипендії залежить від рівня змагання та досягнутого місця, і виплачується щомісяця протягом визначеного періоду.

3 грудня ZAXID.NET повідомляв, що Софія Лискун відмовилась від українського громадянства на користь російського. Своє рішення спортсменка пояснила нібито утисками через спілкування з «російськомовними спортсменами та тренерами». Також Лискун заявила про некомпетентний підхід до підготовки спортсменів в Україні.

Софія Лискун народилася у Луганську, а у 2014 році переїхала до Києва. До 2025 року спортсменка виступала за збірну України. Зокрема, Лискун двічі представляла Україну на Олімпійських іграх: у Токіо-2020 та Парижі-2024. Загалом в активі спортсменки 12 медалей, здобутих на чемпіонатах світу та Європи у складі збірної України. Зокрема, стрибунка має звання срібної призерки чемпіонату світу-2022.