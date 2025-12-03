Софія Лискун відмовилась від українського громадянства на користь російського

Українка Софія Лискун, яка є неодноразовою чемпіонкою Європи зі стрибків у воду, відмовилась від українського громадянства на користь російського. Про це 23-річна спортсменка розповіла російському ЗМІ «Известия».

За словами Софії Лискун, в Україні вона «стикнулась з дискримінацією» через спілкування з «російськомовними спортсменами та тренерами». Крім того, стрибунка заявила, що в Україні некомпетентний підхід до підготовки спортсменів.

«У нас усі тренери – гімнасти чи батутисти. Як людина з інших галузей може тебе чогось навчити? За останні роки в спорті в Україні я зрозуміла, що не розвиваюся», – цитує російське ЗМІ спортсменку.

Софія Лискун народилася 7 лютого 2002 року у Луганську. У 2014 році переїхала до Києва. Як зазначає «Українська правда», до 2025 року спортсменка виступала за збірну України. Зокрема, Лискун двічі представляла Україну на Олімпійських іграх: у Токіо-2020 та Парижі-2024.

Загалом у активі спортсменки 12 медалей, здобутих на чемпіонатах світу та Європи у складі збірної України. Зокрема, стрибунка має звання срібної призерки чемпіонату світу-2022. Востаннє вона представляла Батьківщину у липні 2025 року на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Там вона посіла сьоме місце в командному турнірі.