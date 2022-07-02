Україну в міксті представляла пара Олексій Середа та Софія Лискун

Пара українських спортсменів виграла срібло на чемпіонаті світу у синхронних стрибках змішаних пар з вишки. Україну в міксті представляла пара Олексій Середа та Софія Лискун. Із сумою 317.01 балів українці здобули стрібло, поступившись спортсменам із Китаю.

За інформацією видання «Сьогодні», ця нагорода стала першою у цій дисципліні за всю історію виступів українських спортсменів на чемпіонатах світу. Із сумою 317.01 балів українці поступилися спортсменам із Китаю (341.16), бронза – у США (315.90).

Фото FINA

У передостанній змагальний день ЧС-2022 з водних видів спорту були розіграні медалі в синхронних стрибках з 10-метрової вежі. Срібло Середи та Лискун стало десятою медаллю збірної України на чемпіонаті. Загалом на ЧС-2022, який відбувається з 17 червня по 3 липня у Будапешті, українці вибороли 10 медалей: 2 золота, 6 срібних нагород та 2 бронзи. У медальному заліку українська команда посідає 8 місце.

Зазначимо, що 24 червня Україна здобула першу в історії медаль ЧС з плавання на відкритій воді. Михайло Романчук став третім на дистанції 5 кілометрів, показавши час 53.13,90 хвилини. Раніше він також завоював першу в кар'єрі «бронзу» на дистанції 800 метрів вільним стилем.

20-річна Софія Лискун — українська стрибунка у воду, дворазова чемпіонка Європи. Народилася в Луганську. З 2014 року мешкає і тренується в Києві.

16-річний Олексій Середа — український стрибун у воду, наймолодший чемпіон Європи (13 років). У 2019 році Середа став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду. На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті у 2021 році разом із Ксенією Байло здобув перемогу в стрибках у воду змішаних пар з 10-метрової вишки.