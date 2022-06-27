Україна здобула першу в історії медаль ЧС з плавання на відкритій воді
Михайло Романчук став третім на дистанції 5 кілометрів, показавши час 53.13,90 хвилини
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Український плавець Михайло Романчук виборов бронзову медаль чемпіонату світу з водних видів спорту, який проходить в угорському Будапешті.
Романчук виступив на дистанції 5 кілометрів на відкритій воді та фінішував на третій позиції, показавши час 53.13,90 хвилини.
Перемогу святкував німець Флоріан Веллброк, а друге місце посів італієць Грегоріо Пальтріньєрі. Це перша медаль в історії України на чемпіонаті світу на відкритій воді.
Це вже друга медаль Романчука на цьому чемпіонаті світу. Раніше він завоював першу в кар'єрі «бронзу» на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Загалом Україна на ЧС у Будапешті здобула вже 9 нагород – 2 золоті, 5 срібних та 2 бронзові медалі. Українці посідають сьоме місце у медальному заліку.
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