Михайло Романчук став бронзовим призером у плаванні з на Чемпіонаті світу з водних видів спорту

Український плавець Михайло Романчук став бронзовим призером у плаванні з на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорському Будапешті.

Романчук успішно виступив на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він показав час 7.40,05 хвилини, що принесло йому третє місце та бронзову нагороду, пише «Суспільне.Спорт».

Цей результат став новим рекордом України на цій дистанції. Попередній також належав Романчуку – 7.41,28.

1. Роббі Фінке (США) - 7.39,36

2. Флоріан Вельброк (Німеччина) - 00,27

3. Михайло Романчук (Україна) - 00,69

Для Романчука фінал 800-метрівки вільним стилем став першим з п'яти дисциплін, на які він заявився. Крім цього українець заявився для участі на дистанції 400 та 1500 метрів у басейні, а також на 5 та 10 км на відкритій воді

Романчук був першим українським плавцем, який пройшов у фінал чемпіонату світу в Будапешті.

Попереднє своє досягнення (7:41.28 хвилин), як він встановив на Олімпіаді-2020, Михайло Романчук покращив на одну секунду.

Для Романчука ж медаль у 800-метрівці вільним стилем стала п'ятою на рівні крупних міжнародних турнірів (чемпіонатів світу та Європи та Олімпійських ігор). Три нагороди (два «золота» - 2018, 2021 роки та «бронзу» - 2016-й) українець виграв на Євро, а на Олімпіаді-2020 став бронзовим призером.