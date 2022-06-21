Збірна України виграла перше золото на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини Будапешті. Українські спортсменки 20 червня стали чемпіонками в командних змаганнях у довільній комбінації.

Як пише «Суспільне.Спорт», Україну в цій дисципліні представляли десять спортсменок: Марта Фєдіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Українки стали найкращими у кваліфікації, а у фіналі підтвердити своє лідерство, випередивши суперниць із Японії майже на півтора бала. Трійку призерок замкнули італійки.

Це вперше в історії збірна України перемогла на чемпіонаті світу в командних змаганнях у довільній комбінації. На останньому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала бронзу в цій дисципліні, у 2017 році мала срібну нагороду, а в 2013 – також бронзу. До цього Україна лише раз перемагала на чемпіонаті світу в артистичному плаванні – у 2019 році, проте в іншій дисципліні – гайлайті.

Нагадаємо, що на цьогорічному чемпіонаті світу українки вже виграли дві срібні медалі: Марта Фєдіна – у технічному соло, а сестри Алексіїви – у технічному дуеті.