Марта Фєдіна – срібна медалістка ЧС-2022 з водних видів спорту

Україна завоювала першу нагороду Чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини Будапешті. «Срібло» в технічному соло українській команді принесла дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Марта Фєдіна з Харківщини, повідомляє «Суспільне.Спорт».

Як повідомляється, 20-річна українська синхроністка відборі показала другий результат із 90.9382 бала, поступившись лише дворазовій призерці Олімпіади-2016, японці Юкіко Інуї.

Уже у фіналі Фєдіна покращила оцінку й виконала технічну програму на 91.9555 бала, чого вистачило для срібної медалі. Українку знову обійшла Інуї (92.8662), а «бронзу» здобула дворазова призерка чемпіонату Європи-2020, грекиня Євангелія Платаніоті (89.511).

Для Фєдіної це перша в кар'єрі медаль чемпіонату світу в соло й загалом сьома. До цього вона шість разів піднімалася на п'єдестал світової першості: двічі – в дуеті, чотири – в команді.

Натомість для України це перша нагорода в соло за п'ять років і лише друга в цій дисципліні. Востаннє особисту медаль для збірної в цьому виді спорту вигравала Анна Волошина: в 2017-му вона здобула по «бронзі» в технічному й довільному соло.

На Чемпіонатах світу ж Фєдіна завойовувала золото лише раз – у хайлайті на ЧС у Кванджу у 2019 році. Також Марта Фєдіна є дворазовою медалісткою Олімпійських ігор. У 2021 році в Токіо вона взяла бронзові нагороди на змаганнях у групі та у дуеті.