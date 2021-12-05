Георгій Лукашев здобув перше місце на дистанції 200 м

Львів’янин Георгій Лукашев став переможцем чемпіонату України з плавання, який стартував 3 грудня у Дніпрі.

В управлінні молоді та спорту ЛОДА розповіли, що збірна Львівщини на змаганнях була представлена дев’ятьма спортсменами.

У перший змагальний день титул чемпіона України виборов 17-річний львів'янин, вихованець Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Здоров’я» Георгій Лукашев. Дистанцію 200 метрів стилем батерфляй він проплив за 1:59.87. Тренують спортсмена Андрій Копетчак та Андрій Шиманський.

Нагадаємо, цьогоріч у квітні Георгій Лукашев вже виборов золото міжнародних змагань з плавання Multinationals Swim Meet 2021.