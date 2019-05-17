У Львові відбирають найуміліших плавців на чемпіонат України

СпортМарічка Кулачковська, 17 травня, 16:32 151 0

Відео до теми

До теми

У Львові стартував чемпіонат області з плавання серед юнаків, юніорів та молоді. Цьогоріч старти об’єднали майже двохсот атлетів.

Юні атлети міряються силами задля перепусток на чемпіонат України. Його наприкінці місяця прийме Запоріжжя. В обласну збірну потрапить дюжина юних спортсменів. Цьогоріч на місця в команді претендує найбільша кількість плавців. У боротьбу активно вмикаються учасники із районів. Головний суддя Віктор Нерода зазначає: «Дрогобич і Миколаїв вперше за 2-3 роки вийшли на рівень того, щоби брати участь у чемпіонаті Львівської області. А то завжди вони проводили свої місцеві змагання».

Багаторазовий призер та рекордсмен України Георгій Лукашев впевнено здобув перемогу в одному із запливів на 50 метрів вільним стилем. Чемпіонат області для нього ‒ розминка перед міжнародними стартами. Зокрема, перед Олімпійським фестивалем у Баку. І додає: «По відчуттях – круто вийшло. Але, якщо чесно, 50 м – зовсім не моє. Більше люблю стаєрські дистанції».

А от для Марка Галушки із Винників ‒ це перші обласні змагання. Для дебютанта усі пазли на турнірі склалися вдало. Хлопець каже: «Чудова погода, дуже гарна. Нам казали взяти кілька костюмів, плащі, бо може дощ бути. А так вийшло, що того всього не треба. Також вода дуже легка. Легко плавається».

Ще один учасник чемпіонату області Роман Бенцак розповідає: «Перші та останні 7 метрів тренер вчить нас затримувати дихання. Коли ти це робиш, то хочеш доплисти швидше, бо тобі не вистачає кисню».

Завершать визначати найпрудкіших плавців у суботу, 18 травня. За нагороди змагаються в особистому та командному заліках.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

У Львові визначають найуміліших гирьовиків на Кубку області ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук