У Львові відбирають найуміліших плавців на чемпіонат України

У Львові вперше в Україні відбувся міський трейловий забіг на дистанції від 9 до 73 км

У Львові стартував чемпіонат області з плавання серед юнаків, юніорів та молоді. Цьогоріч старти об’єднали майже двохсот атлетів.

Юні атлети міряються силами задля перепусток на чемпіонат України. Його наприкінці місяця прийме Запоріжжя. В обласну збірну потрапить дюжина юних спортсменів. Цьогоріч на місця в команді претендує найбільша кількість плавців. У боротьбу активно вмикаються учасники із районів. Головний суддя Віктор Нерода зазначає: «Дрогобич і Миколаїв вперше за 2-3 роки вийшли на рівень того, щоби брати участь у чемпіонаті Львівської області. А то завжди вони проводили свої місцеві змагання».

Багаторазовий призер та рекордсмен України Георгій Лукашев впевнено здобув перемогу в одному із запливів на 50 метрів вільним стилем. Чемпіонат області для нього ‒ розминка перед міжнародними стартами. Зокрема, перед Олімпійським фестивалем у Баку. І додає: «По відчуттях – круто вийшло. Але, якщо чесно, 50 м – зовсім не моє. Більше люблю стаєрські дистанції».

А от для Марка Галушки із Винників ‒ це перші обласні змагання. Для дебютанта усі пазли на турнірі склалися вдало. Хлопець каже: «Чудова погода, дуже гарна. Нам казали взяти кілька костюмів, плащі, бо може дощ бути. А так вийшло, що того всього не треба. Також вода дуже легка. Легко плавається».

Ще один учасник чемпіонату області Роман Бенцак розповідає: «Перші та останні 7 метрів тренер вчить нас затримувати дихання. Коли ти це робиш, то хочеш доплисти швидше, бо тобі не вистачає кисню».

Завершать визначати найпрудкіших плавців у суботу, 18 травня. За нагороди змагаються в особистому та командному заліках.