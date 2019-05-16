У Львові визначають найуміліших гирьовиків на Кубку області

У Львові вперше в Україні відбувся міський трейловий забіг на дистанції від 9 до 73 км

У Львові відбувається Кубок області з гирьового спорту. На змагальному помості зібралися близько сотні атлетів.

За лаштунками учасники готують гирі перед тривалим протистоянням. Безперервно піднімати снаряди слід упродовж 10 хвилин. Якщо впустив тягар ‒ сходиш із помосту і даруєш фору суперникам. Спортсмен Ігор Кохан зазначає: «Треба спочатку наждачним папером гирі добре зачистити, а потім натерти магнезією. Щоб мозолі собі не зривати, коли будемо снаряди піднімати. Особливо це важливо у вправі «ривок».

Запекле протистояння у «поштовху» точиться між Олегом Кузбитом і Андрієм Скрипкою. Хлопці вправно орудують снарядами по 24 кілограми. Спершу на кілька кроків попереду Скрипка. Однак перемогу з результатом 136 підйомів здобуває таки його опонент. Каже: ні на мить не сумнівався, що візьме гору. Бо це його улюблена дисципліна. Пояснює: «Ривок ‒ це не для мене. Я штовхаю 136 разів, а «рву» 125. Багатьом спортсменам, навпаки, легше дається ривок. Це просто роки мені не дозволяють. Мені тільки 16 років. А вже як підросту, то рука буде твердішою».

Чоловіки на Кубку області змагаються у двох вправах, жінки демонструють спортивний характер лише у ривку. Головний суддя Володимир Андрейчук зазначає: «Якщо спортсмен не штовхає, а дотискає гирі, то результат не зараховується. Також команда «стоп» подається, якщо спортсмен поклав дві гирі на плечові суглоби».

У жінок була альтернатива: піднімати гирі по 16 чи 8 кілограмів. Вони обрали легші. Але результат ділять на два.

Дехто з учасниць перейшов сюди з інших видів спорту. Наприклад, Яна Катрук раніше займалася легкою атлетикою і гімнастикою. Каже: «Цей досвід навчив мене зухвалості, витримки, жаги до перемоги».

Своїм шаленим темпом викликає захват глядачів представниця Нацакадемії сухопутних військ Ірина Рихтун. Попри численні поради, атлетка не уповільнилася і зробила 256 підйомів. Ці змагання для неї дебютні, а гирьовим спортом займається лише 2 місяці. Розповідає: «Ноги мають бути трохи зігнуті, щоб вони не німіли. І гирею треба не стукати по тілу, бо вона наб’є».

А у вересні гирьовиків чекає національна першість у Хмельницькому.