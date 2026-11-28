Олександра Меркушина не хоче брати участь в якихось драмах

Українська біатлоністка Олександра Меркушина емоційно висловилася про ситуацію у національній команді, повідомляє «Суспільне Спорт». Свою заяву вона зробила після невдалого виступу в одиночній змішаній естафеті на першому етапі Кубка світу сезону 2026/27 у фінському Контіолахті. Меркушина заявила про психологічні труднощі, напружені стосунки з тренерським штабом та атмосферу, яка, за її словами, негативно впливає на роботу.

Збірна України, за яку в гонці виступали Олександра Меркушина та Антон Дудченко, фінішувала лише на 18-й позиції. Після завершення змагань біатлоністка розповіла, що підходила до сезону в хорошій фізичній готовності, проте зараз переживає непростий період психологічно. Вона пов'язує це, зокрема, з конфліктом із тренеркою Оксаною Хвостенко та поведінкою, яку вважає неприйнятною.

За словами спортсменки, проблема полягає не лише у взаєминах із наставницею. Меркушина стверджує, що протягом тривалого часу стикається з негативним ставленням, зокрема критикою її спортивних результатів, сумнівами щодо її спроможності досягати успіху, а також образливими висловлюваннями на адресу родини. Біатлоністка наголосила, що подібна ситуація для неї не є новою, а бере початок ще з юнацьких років.

«Я тут заради того, щоб працювати заради результату. Чому я маю проходити через купу принижень з одними тренерами, потім з іншими?» – заявила біатлоністка.

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Меркушина також навела приклад збірної Гренландії, яка сенсаційно посіла 5-те місце в естафеті, відзначивши дружню атмосферу та взаємну підтримку спортсменів як важливі складові командного успіху. На її думку, в українській команді бракує саме такої взаємодії, натомість присутні конфлікти та непрості взаємини, які відволікають від головної мети – спортивних результатів.

Олександра також дала зрозуміти, що готова до будь-якого рішення тренерського штабу щодо її подальших виступів, зокрема можливого переведення на змагання Кубка IBU. Вона не хоче бути втягнутою у внутрішні суперечки та наголошує, що її основним завданням залишається тренування, участь у гонках і досягнення результатів.

«Я просто хочу працювати, бігати, досягати своїх результатів, а не брати участь в якихось драмах», – підсумувала Олександра.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 листопада, у Контіолахті відбулася жіноча індивідуальна гонка. Найкращою у збірній України стала Олена Городня, яка посіла 42-ге місце. Одразу за нею фінішували Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк та Анастасія Меркушина.