У Львові стартував чемпіонат України із поліатлону серед силовиків і курсантів

У Львові стартував чемпіонат України із поліатлону серед представників територіальних організацій «Динамо» і курсантів вищих навчальних закладів віком від 17 до 25 років.

Точкою відліку стала кульова стрільба. Учасники демонструють володіння пневматичним пістолетом на дистанції 10 метрів. Прикордонник Віктор Шинкарук розповідає: «Я вперше брав участь у змаганнях із пневматичного пістолета. До цього я займався з бойового пістолета, з пістолета Макарова. Тут трошки легше. Наприклад, немає цих гучних пострілів, не треба закривати вуха».

Ще один учасник житомирянин Віталій Цикал ‒ провідний фахівець відділу реагування на надзвичайні ситуації. Холодний розум та вміння оперативно приймати рішення необхідні у його повсякденній роботі. Аби позбутися хвилювання на змагальному рубежі, чоловік має свій спосіб. Зізнається: «Я думаю, що мені потрібно вдома зробити. Тільки не про стрільбу. Я взагалі подумки зараз не тут».

Після стрільби учасники ще мірятимуться силами у плаванні на 50 і 100 метрів. А наостанок бігатимуть на спринтерські, середні та стаєрські дистанції. Тож якщо схибили в одній дисципліні, можна буде надолужити загублені пункти в іншій.

Учасниця Христина Рибак каже: «Я роблю ставки на плавання, тому що я займаюся ним вже давно. А от під час стрільби сильно перехвилювалася. Для початку треба вірити в себе».

Спортивні протистояння точитимуть до четверга, 16 травня. Усього на арену боротьби вийдуть 130 атлетів.