У Львові вперше в Україні відбувся міський трейловий забіг на дистанції від 9 до 73 км

У Львові вперше в Україні відбувся міський трейловий ультрамарафон. Масштабна бігова подія із набором висоти, під час якої спортсмени долали 9, 23, 42 або аж 73 км.

Шлях легкоатлетів почався на бруківці на пл. Ринок. Але потім дистанція повела їх подалі від урбаністичних пейзажів. Під час трейлу біжать не дорогами, а стежками. Часто бездоріжжям. На дистанціях – численні пагорби, ліси, парки та болотисті ділянки. Асфальтовані ж ділянки складають дуже незначну частку.

Поки місто ще спало, учасники насолодилися панорамою із Високого Замку, забігли на Чатові скелі та Погулянку, відвідали Шевченківський гай.

Учасник Роман Задорожний ділиться враженнями: «Бігати у Львові дуже круто! Я з Тернополя. І Львів для мене відкрився зовсім по-іншому сьогодні. Інші маршрути, краєвиди. Раніше я його бачив знизу, максимум із Високого Замку».

Трейловий формат – молодий, але дуже популярний у світі. Поступово завойовує позиції і в нашій країні. Львівський забіг – унікальний. Адже вперше в Україні його проводять у місті, а не в горах. У біговій пригоді взяли участь близько 400 легкоатлетів. Серед них – чимало іноземців.

Залежно від дистанції, спортсмени мали впоратися із набором висоти від 230 метрів до 2,5 км.

Учасник Руслан Ружицький зазначає: «Цікава траса: можуть бути спуски, підйоми. Наприклад, ми вибігали на Лису гору, там дуже гарний краєвид, сфотографувалися. І атмосфера, на мій погляд, якась цікавіша, ніж на міських стартах, коли ти бігаєш по тих самих дорогах, по яких зазвичай ходиш».

Бігуни могли заробити очки до рейтингу Міжнародної асоціації трейлового бігу. А отримані пункти дають шанс наблизитися до участі в неофіційному чемпіонаті світу. Співорганізатор Lviv Ultra Trail Адріян Цибрівський розповідає: «Ці очки дають змогу зареєструватися на Ultra Trail Mont Blanc у Франції. Це головний трейл рейс у світі».

Наступного року організатори мають намір підготувати бігунам ще одну трасу. Її довжина становитиме рекордні 123 км. А Львів може стати першим європейським містом, що прийме трейл у форматі Ultra XL. Тобто понад 100 км.