Українська делегація на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі

За всю історію проведення Олімпіади Олімпійські ігри 2024 у Парижі стануть першими гендерно рівними змаганнями. Про це йдеться на офіційній сторінці Олімпійських ігор у мережі «X».

Paris 2024 will be the first gender-equal Olympic Games in history.



The same number of men and women will compete over the next two weeks.#Paris2024 #OpeningCeremony — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

Протягом 16 днів на Олімпіаді змагатиметься однакова кількість чоловіків і жінок. А саме в Олімпійських іграх 2024 беруть участь 10500 спортсменів, по 5250 чоловіків і жінок.

Зазначимо, увечері п'ятниці, 26 липня, відбулось офіційне відкриття ХХХІІІ літніх Олімпійських ігор у Парижі. Цьогоріч церемонію вперше проводили не на стадіоні, а на воді. Під час Олімпіади 206 команд країн-учасниць позмагаються за 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Кожна паризька медаль прикрашена оригінальним шматком заліза з Ейфелевої вежі.

Перші медалі розіграють вже 27 липня, і на частину з них претендуватимуть українці. Детальний розклад першого дня змагань Олімпійських ігор, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET.