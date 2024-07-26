Коли будуть розіграні перші медалі на Олімпіаді-2024 та які саме: розклад на 27 липня
У Франції 26 липня офіційно розпочинаються Олімпійські ігри – головна спортивна подія цього року. Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів. Уже в суботу, 27 липня, розіграють перші комплекти медалей, за які змагатимуться, зокрема, і українці.
Детальний розклад медальних змагань на 27 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 27 липня, фінали:
- 11:30 – Стрільба (пневматична гвинтівка 10 метрів, мікст)
- 12:00 – Стрибки у воду (синхронний трамплін, 3 метри, жінки; Вікторія Кесарь, Ганна Письменська)
- 15:30 – Велоспорт (роздільна шосейна гонка, жінки; Юлія Бірюкова)
- 17:00 – Дзюдо (жінки до 48 кілограмів, чоловіки до 60 кілограмів, потенційно – Дільшот Халматов)
- 17:32 – Велоспорт (роздільна шосейна гонка, чоловіки)
- 18:00 – Скейтбординг (стріт, чоловіки)
- 20:00 – Регбі-7 (матч за бронзу, чоловіки)
- 20:45 – Регбі-7 (фінал, чоловіки)
- 21:40 – Фехтування (особиста шпага, за 3-е місце, жінки; потенційно Олена Кривицька, Влада Харькова, Джоан Фейбі Бежура)
- 21:42 – Плавання (400 метрів вільним стилем, чоловіки)
- 21:52 – Плавання (400 метрів вільним стилем, жінки)
- 22:05 – Фехтування (особиста шабля, за 3-е місце, чоловіки)
- 22:30 – Фехтування (особиста шпага, жінки; потенційно Олена Кривицька, Влада Харькова, Джоан Фейбі Бежура)
- 22:34 – Плавання (естафета 4×100 м вільним стилем, жінки)
- 22:44 – Плавання (естафета 4×100 м вільним стилем, чоловіки)
- 22:55 – Фехтування (особиста шабля, чоловіки)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- Youtube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).