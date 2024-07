Олімпійські ігри у Парижі: розклад на 27 липня

У Франції 26 липня офіційно розпочинаються Олімпійські ігри – головна спортивна подія цього року. Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів. Уже в суботу, 27 липня, розіграють перші комплекти медалей, за які змагатимуться, зокрема, і українці.

Детальний розклад медальних змагань на 27 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 27 липня, фінали:

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).