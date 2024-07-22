Олімпіада у Парижі має здивувати водним шоу на річці

Офіційний старт Олімпійських Ігор у Парижі відбудеться 26 липня 2024 року та має стати масштабною подією. Організатори планують здивувати публіку незвичним відкриттям, яке вже наробило чимало галасу у мережі. Усі деталі про унікальне відкриття Олімпіади у Франції – читайте на ZAXID.NET.

Як відкриють Олімпіаду у Парижі

На офіційному сайті Ігор повідомляють, що урочиста церемонія відкриття літньої Олімпіади вперше відбудеться не на стадіоні, а по всьому Парижу. Команди мають пересуватись у човнах по славнозвісній річці Сена – вздовж всього міста, де глядачі спостерігатимуть грандіозне шоу.

Церемонію відкриття Олімпійських Ігор 2024 року організатори назвають «сміливою, оригінальною та унікальною», яка увійде до найбільш памʼятних моментів в історії Олімпійських Ігор.

Унікальне шоу на річці Сена

Кожна делегація країн-учасниць буде мати окремий човен. Глядачі в Парижі зможуть особисто прийти та спостерігати за водною атракцією, тоді як для всіх інших буде проводитися онлайн-трансляція. В Україні, зокрема, транслюватиме початок Олімпіади національний мовник «Суспільне», початок – о 20:30 за київським часом. Парад пройде узгодженим маршрутом і завершиться перед площею Трокадеро, де відбудеться інша частина церемонії та фінальне шоу-відкриття.

Маршрут параду

Парад річкою пройде руслом Сени зі сходу на захід протягом 6 кілометрів. Він розпочнеться біля Аустерліцького мосту, поряд з Ботанічним садом. Спортсмени також пропливуть два острови в центрі міста – Сен-Луї та Сіте – і пройдуть під кількома мостами та шлюзами. Учасники Олімпіади з борту суден матимуть змогу побачити низку об'єктів Ігор, а також Площу Згоди, площу біля Будинку інвалідів, Великий палац та Єнський міст, де парад і завершиться. Загалом церемонія відкриття Олімпійських Ігор 2024 року у Парижі має стати наймасштабнішою в історії всіх Олімпіад.

Безкоштовний вхід для охочих

Особливістю відкриття Олімпіади-2024 є те, що вхід на водне шоу буде абсолютно безкоштовним для всіх мешканців Парижа та гостей міста. Уболівальникам не знадобляться квитки, щоб потрапити на верх набережної, але тим, хто хоче потрапити на нижню частину набережної, аби краще побачити спортсменів, все ж потрібно буде купити квитки. Також біля річки мають розташувати 80 гігантських екранів із якісними динаміками.