Розклад Олімпійських Ігор у Парижі: з'явились деталі

Олімпійські Ігри у Франції офіційно стартують 26 липня 2024 року. Церемонія відкриття уперше відбудеться не на звичному стадіоні, а вздовж цілого Парижа. Команди за задумом мають пересуватися по річці Сена у човнах по всьому місту. Триватиме літня Олімпіада-2024 більше двох тижнів, а закінчиться 11 серпня 2024 року.

Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів, які позмагаються за медалі у 23 видах спорту із 32, які заявлені на Олімпіаді. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Детальний розклад трансляцій виступів українських спортсменів на ОІ-2024 – читайте на ZAXID.NET.

Середа, 24 липня

20:00. Футбол: Україна – Ірак

П 'ятниця, 26 липня:

20:30. Церемонія відкриття Олімпійських Ігор

Субота, 27 липня:

12:00. Стрибки у воду: 3 метра, синхрон, жінки, фінал

16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки

18:00. Футбольний матч Україна – Марокко

20:50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно)

Неділя, 28 липня:

13:00. Стрільба: 10 метрів, жінки (потенційно)

Понеділок, 29 липня:

12:00. Стрибки у воду: 10 метрів, синхрон, чоловіки

17:00. Дзюдо: 57 кілограмів, Дар'я Білодід (потенційно)

18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал

20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційно)

Вівторок, 30 липня:

10:30. Стрільба: команда, 10 метрів, пістолет (потенційно)

14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда

18:30. Футбол: Україна – Аргентина

21:30. Вечірня сесія плавання

Середа, 31 липня:

12:00. Стрибки у воду: 10 метрів, жінки, синхрон

13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал

18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство

Четвер, 1 серпня:

10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки

17:00. Дзюдо: 78 кілограмів, Єлизавета Литвиненко (потенційно)

21:30. Вечірня сесія плавання

П'ятниця, 2 серпня:

10:30. Стрільба з лука, змішана команда

11:10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота

16:00 або 22:00. Футбол, чвертьфінал

21:30. Плавання: 50 метрів, Бухов (потенційно)

Субота, 3 серпня:

14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда

21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок, Марина Бех-Романчук (потенційно)

Неділя, 4 серпня:

19:36. Плавання: 1500 метрів, Михайло Романчук (потенційно)

20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал

21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)

Понеділок, 5 серпня:

12:45. Спортивна гімнастика: фінали

Вівторок, 6 серпня:

19:15. Боротьба: жінки до 50 кілограмів та до 68 кілограмів

Середа, 7 липня:

08:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда

11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація

19:15. Боротьба: жінки до 50 кілограмів, греко-римська до 67 кілограмів та 87 кілограмів

23:51. Бокс: 80 кілограмів, Олександр Хижняк, фінал (потенційно)

Четвер, 8 липня:

14:20. Веслування на байдарках та каное: фінали

16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кілограмів, Каміла Конотоп

19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кілограмів та 87 кілограмів, жінки до 57 кілограмів

21:25. Легка атлетика: метання списа, Артур Фельфнер (потенційно)

П'ятниця, 9 серпня:

11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал

13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали

19:15. Боротьба: жінки до 57 кілограмів та 62 кілограмів

Субота, 10 серпня:

15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно)

19:15. Боротьба: жінки до 62 кілограмів

20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)

20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма

Неділя, 11 серпня: