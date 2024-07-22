Де та коли дивитися виступи українців на Олімпіаді-2024: розклад трансляцій на кожен день
Олімпійські Ігри у Франції офіційно стартують 26 липня 2024 року. Церемонія відкриття уперше відбудеться не на звичному стадіоні, а вздовж цілого Парижа. Команди за задумом мають пересуватися по річці Сена у човнах по всьому місту. Триватиме літня Олімпіада-2024 більше двох тижнів, а закінчиться 11 серпня 2024 року.
Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів, які позмагаються за медалі у 23 видах спорту із 32, які заявлені на Олімпіаді. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Детальний розклад трансляцій виступів українських спортсменів на ОІ-2024 – читайте на ZAXID.NET.
Середа, 24 липня
- 20:00. Футбол: Україна – Ірак
П 'ятниця, 26 липня:
- 20:30. Церемонія відкриття Олімпійських Ігор
Субота, 27 липня:
- 12:00. Стрибки у воду: 3 метра, синхрон, жінки, фінал
- 16:30. Спортивна гімнастика: кваліфікація, чоловіки
- 18:00. Футбольний матч Україна – Марокко
- 20:50. Фехтування: жінки, шпага (потенційно)
Неділя, 28 липня:
- 13:00. Стрільба: 10 метрів, жінки (потенційно)
Понеділок, 29 липня:
- 12:00. Стрибки у воду: 10 метрів, синхрон, чоловіки
- 17:00. Дзюдо: 57 кілограмів, Дар'я Білодід (потенційно)
- 18:30. Спортивна гімнастика: команда, фінал
- 20:00. Фехтування: жінки, шабля (потенційно)
Вівторок, 30 липня:
- 10:30. Стрільба: команда, 10 метрів, пістолет (потенційно)
- 14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда
- 18:30. Футбол: Україна – Аргентина
- 21:30. Вечірня сесія плавання
Середа, 31 липня:
- 12:00. Стрибки у воду: 10 метрів, жінки, синхрон
- 13:14. Академічне веслування: жіноча четвірка парна, фінал
- 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство
Четвер, 1 серпня:
- 10:20. Легка атлетика: спортивна ходьба, жінки
- 17:00. Дзюдо: 78 кілограмів, Єлизавета Литвиненко (потенційно)
- 21:30. Вечірня сесія плавання
П'ятниця, 2 серпня:
- 10:30. Стрільба з лука, змішана команда
- 11:10. Ранкова сесія легкої атлетики: стрибки у висоту, метання молота
- 16:00 або 22:00. Футбол, чвертьфінал
- 21:30. Плавання: 50 метрів, Бухов (потенційно)
Субота, 3 серпня:
- 14:00. Фехтування: шабля, жінки, команда
- 21:20. Легка атлетика: потрійний стрибок, Марина Бех-Романчук (потенційно)
Неділя, 4 серпня:
- 19:36. Плавання: 1500 метрів, Михайло Романчук (потенційно)
20:50. Легка атлетика: стрибки у висоту, жінки, фінал
21:30. Легка атлетика: метання молота, чоловіки, фінал (потенційно)
Понеділок, 5 серпня:
- 12:45. Спортивна гімнастика: фінали
Вівторок, 6 серпня:
- 19:15. Боротьба: жінки до 50 кілограмів та до 68 кілограмів
Середа, 7 липня:
- 08:30. Легка атлетика: спортивна ходьба, команда
- 11:05. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація
- 19:15. Боротьба: жінки до 50 кілограмів, греко-римська до 67 кілограмів та 87 кілограмів
- 23:51. Бокс: 80 кілограмів, Олександр Хижняк, фінал (потенційно)
Четвер, 8 липня:
- 14:20. Веслування на байдарках та каное: фінали
- 16:00. Важка атлетика: жінки, 59 кілограмів, Каміла Конотоп
- 19:15. Боротьба: греко-римська до 67 кілограмів та 87 кілограмів, жінки до 57 кілограмів
- 21:25. Легка атлетика: метання списа, Артур Фельфнер (потенційно)
П'ятниця, 9 серпня:
- 11:00. Художня гімнастика: багатоборство, фінал
- 13:40. Веслування на байдарках та каное: фінали
- 19:15. Боротьба: жінки до 57 кілограмів та 62 кілограмів
Субота, 10 серпня:
- 15:00. Художня гімнастика: команда, фінал (потенційно)
- 19:15. Боротьба: жінки до 62 кілограмів
- 20:10. Легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки, фінал (потенційно)
- 20:30. Артистичне плавання: дует, довільна програма
Неділя, 11 серпня:
- 22:00. Церемонія закриття Олімпійських Ігор