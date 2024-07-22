Деяких громадян Росії та Білорусі запідозрили у шпигунстві

У Франції перед Олімпійськими іграми-2024 діють посилені заходи безпеки. Французькі спецслужби вже відхилили понад чотири тис. заявок на акредитацію. Відмову, зокрема, отримали громадяни Росії та Білорусі. Про це у неділю, 21 липня, повідомив LB із посиланням на Politico.

Зазначається, що уряд Франції створив систему перевірки для всіх осіб, які хочуть взяти участь у заході або потрапити до зони обмеженого доступу. Таким чином у Франції хочуть запобігти можливим загрозам кібербезпеці, дезінформації та тероризму.

За словами виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, спецслужби країни здійснили майже мільйон перевірок біографічних даних спортсменів, волонтерів, персоналу тощо. Із цих заявок близько сотні відхилили, середи тих, кому відмовили – громадяни Росії й Білорусі, яких запідозрили у шпигунстві.

На додаток до розвідки й традиційного шпигунства, існує можливість отримання доступу до шлюзів комп'ютерних мереж для здійснення кібератаки… Наприклад, ми відмовили великій кількості “журналістів”, які стверджували, що висвітлюють ігри, – розповів Жеральд Дарманен.

Втім, Дарманен також заявив, що загрози тероризму під час Олімпійських ігор-2024 немає.

Зазначимо, що спортсменам Росії та Білорусі дозволили брати участь в Олімпійських іграх за умови, що вони не представлятимуть прапори своїх країн та виступатимуть як індивідуальні нейтральні спортсмени. Для цього вони мають не підтримувати російське повномасштабне вторгнення в Україну, а також не повинні мати зв'язків із військовими. Змагання розпочнуться у Парижі 26 липня.