Борчиня Оксана Лівач представлятиме Україну на Олімпіаді

26 липня у Парижі розпочнуться Олімпійські ігри. Україну на найпрестижніших міжнародних змаганнях представлятимуть 140 спортсменів. За медалі боротимуться 10 представників Львівщини.

Склад офіційної делегації національної збірної України затвердило Міністерство молоді та спорту. Українці змагатимуться у 26 з 32 представлених дисциплін. Літні ігри триватимуть до 11 серпня.

Львівські спортсмени, які змагатимуться в Олімпійських іграх 2024 у Парижі:

Оксана Лівач (вільна боротьба);

Юлія Бірюкова (велосипедний спорт);

Аліна Мельник (художня гімнастика);

Владислав Лавський (легка атлетика);

Мар’яна Шостак (легка атлетика);

Вероніка Марченко (стрільба з лука);

Павло Коростильов (кульова стрільба);

Данило Сікан (футбол);

Олексій Сич (футбол);

Олег Федор (футбол).

Також на Олімпіаді змагатимуться двоє вихованок львівського спорту, які зараз виступають за інші області – художня гімнастка Марія Височанська та жовківчанка Соломія Братейко (настільний теніс), які представляють Київ.

Загалом кожен чотирнадцятий атлет у збірній – представник Львівської області. Як зазначив керівник обласного управління молоді та спорту Роман Хім’як, першим львівʼянином, який виступав на Олімпійських іграх, був спринтер Владислав Понурський. Він змагався на Іграх V Олімпіади 1912 року в Стокгольмі під прапорами Австро-Угорщини.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри 2024 відбуватимуться з 26 липня по 11 серпня у столиці Франції Парижі. Змагатись за медалі будуть спортсмени з усього світу у 32 видах спорту.