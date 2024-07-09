У 2024 році буде найменше представництво України на Олімпійських Іграх за часів незалежності

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт на спеціальній пресконференцій, присвяченій підготовці українських спортсменів до Ігор-2024, повідомив остаточну кількість спортсменів, які вирушать у Париж. На Олімпіаді нашу державу представлятимуть одразу 140 спортсменів, які будуть представлені у 23 видах спорту.

У 2024 році буде найменше представництво України на Олімпійських Іграх за часів незалежності. Проте водночас вперше в історії Україна візьме участь у футбольному турнірі Олімпіади. Це буде для нас єдиний ігровий вид спорту. Також Україна дебютує у брейкінгу та скелелазінні. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).

Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту:

Легка атлетика – 25

Футбол – 18

Стрибки у воду – 9

Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) – 9

Боротьба (вільна та греко-римська) – 9

Художня гімнастика – 6

Академічне веслування – 6

Спортивна гімнастика – 6

Теніс – 6

Стрільба (кульова та стендова) – 6

Фехтування – 6 (+2 запасних)

Плавання – 5

Дзюдо – 5

Велоспорт (шосе + маунтенбайк) – 4

Бокс – 3

Брейкінг – 3

Сучасне п'ятиборство – 3

Настільний теніс – 3

Скелелазіння – 2

Артистичне плавання – 2

Стрільба з лука – 2

Бадмінтон – 1

Важка атлетика – 1

Нагадаємо, Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі і триватиме з 26 липня по 11 серпня.