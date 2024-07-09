Україну на Олімпіаді в Парижі представлять 140 спортсменів
Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт на спеціальній пресконференцій, присвяченій підготовці українських спортсменів до Ігор-2024, повідомив остаточну кількість спортсменів, які вирушать у Париж. На Олімпіаді нашу державу представлятимуть одразу 140 спортсменів, які будуть представлені у 23 видах спорту.
У 2024 році буде найменше представництво України на Олімпійських Іграх за часів незалежності. Проте водночас вперше в історії Україна візьме участь у футбольному турнірі Олімпіади. Це буде для нас єдиний ігровий вид спорту. Також Україна дебютує у брейкінгу та скелелазінні. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).
Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту:
- Легка атлетика – 25
- Футбол – 18
- Стрибки у воду – 9
- Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) – 9
- Боротьба (вільна та греко-римська) – 9
- Художня гімнастика – 6
- Академічне веслування – 6
- Спортивна гімнастика – 6
- Теніс – 6
- Стрільба (кульова та стендова) – 6
- Фехтування – 6 (+2 запасних)
- Плавання – 5
- Дзюдо – 5
- Велоспорт (шосе + маунтенбайк) – 4
- Бокс – 3
- Брейкінг – 3
- Сучасне п'ятиборство – 3
- Настільний теніс – 3
- Скелелазіння – 2
- Артистичне плавання – 2
- Стрільба з лука – 2
- Бадмінтон – 1
- Важка атлетика – 1
Нагадаємо, Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі і триватиме з 26 липня по 11 серпня.