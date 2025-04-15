Федерація біатлону України затвердила склади національних команд на наступний сезон

Збірна України з біатлону визначилася зі спортсменами, які готуватимуться до олімпійського сезону-2024/25, повідомляє пресслужба Федерації. До жіночої заявки потрапили 8 спортсменок (капітаном команди залишилася Юлія Джима). Старшим тренером «синьо-жовтих» буде Микола Зоц, допомагатимуть йому Олег Меркушин та Олексій Петренко.

Чоловіча частина збірної складає 9 осіб. Семеро тренуватимуться під керівництвом Надії Беловоїї, разом з якою працюватимуть Олександр Артюх та Дмитро Івасенко. Дмитро Підручний та Тарас Лесюк будуть проводити тренування за індивідуальною програмою Юрая Санітри.

Склад збірної України на сезон-2025/26:

Жіноча команда А

1. Юлія Джима

2. Христина Дмитренко

3. Олена Городна

4. Олександра Меркушина

5. Анастасія Меркушина

6. Лілія Стеблина

7. Дарія Чалик

8. Валерія Дмитренко

Чоловіча команда А

1. Дмитро Підручний

2. Тарас Лесюк

3. Антон Дудченко

4. Артем Тищенко

5. Віталій Мандзин

6. Богдан Борковський

7. Сергій Супрун

8. Богдан Цимбал

9. Степан Кінаш

Варто зазначити, що до списку А не потрапила Ірина Петренко (вона перебуває в резерві). У чоловіків відсутність Денис Насико, який потрапив до заявки на ЧС-2025 і в попередні сезони біг гонки Кубка світу.

Нагадаємо, сезон-2025/26 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу в Естерсунді, який триватиме з 29 листопада по 8 грудня. Головним стартом сезону стане Олімпіада, яка відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Біатлонна гонка ж пройде в Антгольці з 8-го по 21-ше лютого 2026 року.