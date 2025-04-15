Збірна України з біатлону оголосила склад на олімпійський сезон-2025/26
Збірна України з біатлону визначилася зі спортсменами, які готуватимуться до олімпійського сезону-2024/25, повідомляє пресслужба Федерації. До жіночої заявки потрапили 8 спортсменок (капітаном команди залишилася Юлія Джима). Старшим тренером «синьо-жовтих» буде Микола Зоц, допомагатимуть йому Олег Меркушин та Олексій Петренко.
Чоловіча частина збірної складає 9 осіб. Семеро тренуватимуться під керівництвом Надії Беловоїї, разом з якою працюватимуть Олександр Артюх та Дмитро Івасенко. Дмитро Підручний та Тарас Лесюк будуть проводити тренування за індивідуальною програмою Юрая Санітри.
Склад збірної України на сезон-2025/26:
Жіноча команда А
- 1. Юлія Джима
- 2. Христина Дмитренко
- 3. Олена Городна
- 4. Олександра Меркушина
- 5. Анастасія Меркушина
- 6. Лілія Стеблина
- 7. Дарія Чалик
- 8. Валерія Дмитренко
Чоловіча команда А
- 1. Дмитро Підручний
- 2. Тарас Лесюк
- 3. Антон Дудченко
- 4. Артем Тищенко
- 5. Віталій Мандзин
- 6. Богдан Борковський
- 7. Сергій Супрун
- 8. Богдан Цимбал
- 9. Степан Кінаш
Варто зазначити, що до списку А не потрапила Ірина Петренко (вона перебуває в резерві). У чоловіків відсутність Денис Насико, який потрапив до заявки на ЧС-2025 і в попередні сезони біг гонки Кубка світу.
Нагадаємо, сезон-2025/26 Кубка світу з біатлону розпочнеться з етапу в Естерсунді, який триватиме з 29 листопада по 8 грудня. Головним стартом сезону стане Олімпіада, яка відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Біатлонна гонка ж пройде в Антгольці з 8-го по 21-ше лютого 2026 року.