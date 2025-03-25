Юлія Джима вписала своє ім'я в історію вітчизняного біатлону

Напередодні офіційно завершився сезон 2024/25 Кубка світу з біатлону, який складався з 9-ти етапів серії. За підсумками змагань, одразу дві українки потрапили у топ-5 за влучністю стрільби в особистих гонках. Зокрема, найкращою снайперкою Кубка світу стада Юлія Джима, а Христина Дмитренко замкнула елітну п’ятірку.

Варто зазначити, що лідерка збірної України Джима змагалась у 23 особистих гонках, в яких дев'ять разів показала чисту стрільбу (93,42% влучності), тоді як Дмитренко взяла участь у 20 стартах, три з яких завершила «з нулем» (91,56%).

Обидві українки свої найкращі результати на Кубку світу продемонстрували на етапі у французькому Ансі – Юлія фінішувала четвертою у спринті, а Христина стала сімнадцятою в індивідуальній гонці.

Топ-5 найкращих снайперок Кубка світу сезону 2024/25:

1. Юлія Джима (Україна) – 93,42% влучень (355 попадань з 380 можливих, 23 гонки)

– 93,42% влучень (355 попадань з 380 можливих, 23 гонки) 2. Суві Мінккенен (Фінляндія) – 92,50% (370/400, 24 гонки)

3. Франциска Пройсс (Німеччина) – 92,14% (387/420, 25 гонок)

4. Лу Жанмонно (Франція) – 91,67% (385/420, 25 гонок)

5. Христина Дмитренко (Україна) – 91,56% (293/320, 20 гонок)

Нагадаємо, за підсумком сезону Юлія Джима у загальному заліку Кубка світу посіла 17-те місце, а Христина Дмитренко стала 32-ю.