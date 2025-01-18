Йоганнес Бьо має шанс побити рекорд Уле-Ейнара Бйорндалена

Лідер збірної Норвегії з біатлону Йоганнес Бьо на своїй сторінці в Instagram повідомив, що попрощається з професійним спортом після завершення поточного сезону.

П'ятиразовий олімпійський чемпіон проводить свій 13-й сезон на рівні Кубка світу і планував залишитися у професійному спорті щонайменше на наступний рік, аби виступити на зимових Олімпійських іграх-2026. Однак на рішення спортсмена вплинула сім'я, з якою Бьо бажає проводити більше часу.

«Останні шість сезонів я поєднував спорт та сім'ю. Це було неймовірно, але також постійний виклик. Тепер я відчуваю, що прийшов час поставити пріоритет на сім'ю», – написав Йоханнес у своїй соцмережі.

До кінця кар'єри Йоганнес встигне провести прощальний чемпіонат світу – 12-23 лютого у швейцарському Ленцергайде. У разі перемоги в одному зі стартів він стане новим рекордсменом першості з 21 золотом і обійде Уле-Ейнара Бйорндалена. А завершальні гонки Бьо проведе на домашньому стадіоні у Голменколлені, де 21-23 березня відбудеться фінальний етап Кубка світу.

Нагадаємо, 31-річний норвежець – п'ятиразовий олімпійський чемпіон (2018 (індивідуальна гонка), 2022 (спринт, масстарт, мікст та чоловіча естафета)), 20-разовий чемпіон світу (10 разів в особистих перегонах), 5-разовий володар Кубка світу в загальному заліку (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/33), багаторазовий переможець етапів Кубка світу (посідає друге місце в історії Кубка світу з біатлону). Йоганнес є чинним володарем Великого кришталевого глобуса.

Кар'єру Бьо завершує в статусі чинного лідера Кубка світу з біатлону: втримує жовту майку лідера від етапу в Гохфільцені. Зі старту змагального року він здобув три особисті перемоги та сумарно сім разів піднімався на подіум.