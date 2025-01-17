Чутки про плани Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство зʼявилися на початку грудня

Срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун змінює спортивне громадянство. Він уже подав документи на отримання громадянства Хорватії, куди він виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення. За словами головного тренера хорватської збірної Владіміра Маджаревича, українець вже отримав дозвіл на виступи від федерації спортивної гімнастики Хорватії, і йому залишилося лише отримати паспорт громадянина Хорватії, повідомило 17 січня видання Jutarnji List.

«Процес отримання громадянства має піти за пришвидшеною процедурою. Є два варіанти: або він отримує громадянство, оскільки є топатлетом, необхідним хорватському спорту, або як українець, що має особливі умови для отримання громадянства у Хорватії та ЄС. Наступний крок – реєстрація зміни громадянства у Міжнародній федерації гімнастики», – сказав Владімір Маджаревич.

Він додав, що «очікує на проблеми, бо Україна, очевидно, добровільно його не відпустить»: Ілля Ковтун може отримати рік карантину, тобто не зможе виступати на міжнародних змаганнях, зокрема, на чемпіонатах Європи та світу у 2025 році.

«Ми готові до будь-чого. Він виступає у паралельних брусах у французькій, італійській, німецькій клубних лігах, де немає прив'язки до національності, тож у нього точно буде достатньо змагальної практики. Якщо карантин і буде, то добре, що це станеться лише зараз, у перший рік після Олімпіади», – зауважив Маджаревич.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний у коментарі виданню Tribuna сказав, що ніколи не розумів рішень атлетів про зміну спортивного громадянства.

«Дуже прикро, що відомий атлет обрав іншу країну та відмовляється від Батьківщини. Я такі рішення ніколи не розумів. Особливо у цей складний період. Проте остаточне рішення в такому випадку – завжди за самим спортсменом і його тренером. Мушу сказати, що сьогодні багато наших атлетів, попри всі труднощі й небезпеки, залишаються в Україні, виступають на міжнародних змаганнях та й захищають Україну на фронті», – сказав він.

21-річний Ілля Ковтун виїхав до Хорватії разом зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою у перші дні повномасштабного вторгнення. Українські гімнасти виїхали до хорватського Осієка на запрошення хорватських колег, які хотіли їх підтримати. Була домовленість на два місяці, відтак більшість спортсменів повернулися в Україну, проте Ковтун з Горбачовою залишилися, оскільки їм дуже сподобалися умови.

Саме там він готувався до Олімпіади-2024 в Парижі, де здобув срібло у вправах на паралельних брусах, а в абсолютній першості та вільних вправах став четвертим. Окрім того, на рахунку Іллі Ковтуна срібло (2023) та бронза (2021) чемпіонатів світу з багатоборства, чотири золота чемпіонату Європи, три з яких він здобув у 2024 році і одне – у 2023-му.

Чутки про плани Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство зʼявилися на початку грудня, втім, ні він, ні його тренерка тоді цю інформацію не підтвердили і не спростували, проте Ірина Горбачова відгукувалася про українську федерацію та її фінансування тренувань Ковтуна не надто позитивно.

За словами президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта, Іллі Ковтуну та Ірині Горбачовій запропонували «всі умови і всі можливості, щоб Ілля залишився і тренувався на батьківщині». Матвій Бідний також заявляв, що міністерство готове зробити все необхідне, щоб підтримати гімнаста. Проте, за словами Владіміра Маджаревича, Ковтун та Горбачова обіцянкам української сторони не вірять.

«Вони кажуть: «Три роки ви нас нічого не запитували, не цікавилися, звідки хорвати нас фінансують, а тепер, коли справа дійшла до цього, ви хочете втягнути нас у це, щоб через рік усе повернулося до старого, і ми опинилися в пастці?». Українці сиплють обіцянками підвищити їм зарплату, але раніше ставилися до них неналежним чином», – каже він.

Зазначимо, що Ілля Ковтун отримав 100 тис. доларів преміальних від України за вигране срібло на Олімпіаді, а також додатково 700 тис. грн за два четверті і одне пʼяте місце. В Україні одні з найвищих преміальних за медалі на Олімпійських іграх: більше тільки у шести країн світу.

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський у коментарі Tribuna зазначив, що вимогою Ірини Горбачової для того, щоб вони з Іллею Ковтуном лишилися в Україні, було звільнення з Української федерації гімнастики віцепрезидентки зі спортивної гімнастики Стелли Захарової, проте цього не відбулося.

«Горбачова хотіла робити далі гімнастику в Україні. Вона ставила тільки одну вимогу, у якій я її підтримую, – хотіла стати віцепрезиденткою. Бо ті люди, які зараз очолюють спортивну гімнастику в Україні, є некомпетентними. У нас зараз є тільки чоловіча спортивна гімнастика, яка приносить результати, але і її хочуть знищити. Горбачова казала, що не хоче працювати з Захаровою, бо це людина, яка не працює на державу», – зазначив він.