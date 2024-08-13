Збірна України з фехтування – олімпійські чемпіони Парижа

Україна завершила виступи на Олімпійських Іграх в Парижі на 22-й сходинці, завоювавши 12 медалей. Наші земляки здобули 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові нагороди. Цікаво, що Україна продемонструвала найкращий результат за останні 12 років на Олімпійських іграх за кількістю золота.

За свої виступи наші спортсмени заробили призові у розмірі 1,67 мільйона доларів. Найбільше заробила Ольга Харлан, яка взяла командне золото та індивідуальну бронзу у фехтуванні. Загалом одразу 15 українських атлетів отримають грошові виплати за свої досягнення на Іграх-2024.

Перед стартом Ігор у Парижі президент НОК Вадим Гутцайт озвучив суми преміальних, які залишились на рівні Олімпіади у Токіо. За золото спортсмени отримають 125 тис. доларів, за срібло – 100 тисяч, а за бронзу – 80 тис. доларів.

Цікаво, що у порівнянні з країнами, які посіли перші десять місць за кількістю медалей, призовий фонд Україна є найбільшим. У Великій Британії взагалі не передбачені додаткові виплати за олімпійські медалі, проте олімпійці та паралімпійці отримують щорічну стипендію в розмірі 28 тис. фунтів. Дані по Китаю, Італії та Нідерландам відсутні.

Скільки заробляють за медалі в інших країнах

США (1 місце медального заліку): 38 тис. доларів – золото, 23 тисячі – срібло, 15 тисяч – бронза

Японія (3 місце): 32 тис. доларів – золото, 13 тисячі — срібло, 6 тисячі — бронза

Австралія (4 місце): 13 тис. доларів – золото, 10 тисячі – срібло, 7 тисячі – бронза

Франція (5 місце): 87 тис. доларів – золото, 43 тисячі – срібло, 22 тисячі – бронза

Південна Корея (8 місце): 45 тис. доларів – золото, 25 тисячі – срібло, 18 тисяч – бронза

Німеччина (10 місце): 22 тис. доларів – золото, 16 тисячі – срібло, 6 тисячі – бронза

За інформацією The Economic Times, Україну за розмірами призових випереджають шість країн. Лідерами за цими показниками є Гонконг і Сінгапур, які виплачують за здобуття золота божевільні 768 та 745 тис. доларів відповідно.

Топ-6 країн за призовими на Олімпіаді-2024

Гонконг: 768 тисяч доларів – золото, 384 тисячі – срібло, 192 тисячі – бронза Сінгапур: 745 тисяч доларів – золото, 373 тисячі – срібло, 186 тисяч – бронза Індонезія: 300 тисяч доларів – золото, 150 тисяч – срібло, 60 тисяч – бронза Ізраїль: 271 тисяча доларів – золото, 216 тисяч – срібло, 135 тисяч – бронза Казахстан: 250 тисяч доларів – золото, 150 тисяч – срібло, 75 тисяч – бронза Малайзія: 216 тисяч доларів – золото, 65 тисяч – срібло, 22 тисячі – бронза

Нагадаємо, Гонконг завоював 2 золота і 2 бронзи, Сінгапур взяв одну бронзу, Індонезія здобула 2 золота й одну бронзу, Ізраїль поповнив свою скарбничку 1 золотою, 5 срібними й 1 бронзовою нагородами, Казахстан взяв 1 золото, 3 срібла і 3 бронзи, а Малайзія 2 бронзи.