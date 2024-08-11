Змагання на Олімпійських іграх у Парижі завершилися 11 серпня. За понад два тижні тут розіграли 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Для поліпшення програми та загальної концепції ігор до 28 основних олімпійських видів спорту додали брейк-данс, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. Про підсумки Олімпіади-2024, хто назбирав найбільше медалей та на якому місці Україна – розповідає ZAXID.NET.

За лідерство у медальному заліку від початку змагалися Австралія, Китай, США, Франція, Японія та Південна Корея, та проти з часом лишилися тільки два запеклі конкуренти – США та Китай. Обом країнам вдалося виграти по 40 медалей, проте американці більше виграли срібла, тож очолили підсумковий медальний залік на четвертій поспіль Олімпіаді. Крім того, США – єдина країна, яка загалом виграла понад 100 медалей різних ґатунків. Додамо, що американці мали найбільше представництво спортсменів на Іграх у Парижі – навіть більше, ніж господарка Франція, яка мала право заявитися на будь-яку дисципліну.

Україна у підсумку посіла 22 місце – з трьома золотими, пʼятьма срібними і чотирма бронзовими медалями. Це удвічі кращий результат, ніж був на попередній Олімпіаді: тоді золото виграв тільки Жан Беленюк, тому, навіть маючи 12 бронзових і 6 срібних медалей, Україна посіла тільки 44 місце. Також у Парижі українці показали кращий результат, ніж на Олімпіаді-2016, де виграли тільки два золота і посіли 31 сходинку медального заліку.

Підсумковий медальний залік Олімпіади-2024