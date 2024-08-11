У Парижі завершилася Олімпіада-2024: яка країна очолила медальний залік
Змагання на Олімпійських іграх у Парижі завершилися 11 серпня. За понад два тижні тут розіграли 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Для поліпшення програми та загальної концепції ігор до 28 основних олімпійських видів спорту додали брейк-данс, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. Про підсумки Олімпіади-2024, хто назбирав найбільше медалей та на якому місці Україна – розповідає ZAXID.NET.
За лідерство у медальному заліку від початку змагалися Австралія, Китай, США, Франція, Японія та Південна Корея, та проти з часом лишилися тільки два запеклі конкуренти – США та Китай. Обом країнам вдалося виграти по 40 медалей, проте американці більше виграли срібла, тож очолили підсумковий медальний залік на четвертій поспіль Олімпіаді. Крім того, США – єдина країна, яка загалом виграла понад 100 медалей різних ґатунків. Додамо, що американці мали найбільше представництво спортсменів на Іграх у Парижі – навіть більше, ніж господарка Франція, яка мала право заявитися на будь-яку дисципліну.
Україна у підсумку посіла 22 місце – з трьома золотими, пʼятьма срібними і чотирма бронзовими медалями. Це удвічі кращий результат, ніж був на попередній Олімпіаді: тоді золото виграв тільки Жан Беленюк, тому, навіть маючи 12 бронзових і 6 срібних медалей, Україна посіла тільки 44 місце. Також у Парижі українці показали кращий результат, ніж на Олімпіаді-2016, де виграли тільки два золота і посіли 31 сходинку медального заліку.
Підсумковий медальний залік Олімпіади-2024
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|США
|40
|44
|42
|126
|2
|Китай
|40
|27
|24
|91
|3
|Японія
|20
|12
|13
|45
|4
|Австралія
|18
|19
|16
|53
|5
|Франція
|16
|26
|22
|64
|6
|Нідерланди
|15
|7
|12
|65
|7
|Велика Британія
|14
|22
|29
|65
|8
|Південна Корея
|13
|9
|10
|32
|9
|Італія
|12
|13
|15
|40
|10
|Німеччина
|12
|13
|8
|33
|11
|Нова Зеландія
|10
|7
|3
|20
|12
|Канада
|9
|7
|11
|27
|13
|Узбекистан
|8
|2
|3
|13
|14
|Угорщина
|6
|7
|6
|19
|15
|Іспанія
|5
|4
|9
|18
|16
|Швеція
|4
|4
|3
|11
|17
|Кенія
|4
|2
|5
|11
|18
|Норвегія
|4
|1
|3
|8
|19
|Ірландія
|4
|0
|3
|7
|20
|Бразилія
|3
|7
|10
|20
|21
|Іран
|3
|6
|3
|12
|22
|Україна
|3
|5
|4
|12
|23
|Румунія
|3
|4
|2
|9
|24
|Грузія
|3
|3
|1
|7
|25
|Бельгія
|3
|1
|6
|10
|26
|Болгарія
|3
|1
|3
|7
|27
|Сербія
|3
|1
|1
|5
|28
|Чехія
|3
|0
|2
|5
|29
|Данія
|2
|2
|5
|9
|30
|Азербайджан
|2
|2
|3
|7
|30
|Хорватія
|2
|2
|3
|7
|32
|Куба
|2
|1
|6
|9
|33
|Бахрейн
|2
|1
|1
|4
|34
|Словенія
|2
|1
|0
|3
|35
|Тайбей
|2
|0
|5
|7
|36
|Австрія
|2
|0
|3
|5
|37
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|37
|Філіппіни
|2
|0
|2
|4
|39
|Алжир
|2
|0
|1
|3
|39
|Індонезія
|2
|0
|1
|3
|41
|Ізраїль
|1
|5
|1
|7
|42
|Польща
|1
|4
|5
|10
|43
|Казахстан
|1
|3
|3
|7
|44
|Ямайка
|1
|3
|2
|6
|44
|ПАР
|1
|3
|2
|6
|44
|Таїланд
|1
|3
|2
|6
|47
|Ефіопія
|1
|3
|0
|4
|48
|Швейцарія
|1
|2
|5
|8
|49
|Еквадор
|1
|2
|2
|5
|50
|Португалія
|1
|2
|1
|4
|51
|Греція
|1
|1
|6
|8
|52
|Аргентина
|1
|1
|1
|3
|52
|Єгипет
|1
|1
|1
|3
|52
|Туніс
|1
|1
|1
|3
|55
|Ботсвана
|1
|1
|0
|2
|55
|Чилі
|1
|1
|0
|2
|55
|Сент-Люсія
|1
|1
|0
|2
|55
|Уганда
|1
|1
|0
|2
|59
|Домініканська Республіка
|1
|0
|2
|3
|60
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|60
|Марокко
|1
|0
|1
|2
|62
|Домініка
|1
|0
|0
|1
|62
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|64
|Туреччина
|0
|3
|5
|8
|65
|Мексика
|0
|3
|2
|5
|66
|Вірменія
|0
|3
|1
|4
|66
|Колумбія
|0
|3
|1
|4
|68
|Киргизстан
|0
|2
|4
|6
|68
|Північна Корея
|0
|2
|4
|6
|70
|Литва
|0
|2
|2
|4
|71
|Індія
|0
|1
|5
|6
|72
|Молдова
|0
|1
|3
|4
|73
|Косово
|0
|1
|1
|2
|74
|Кіпр
|0
|1
|0
|1
|74
|Фіджі
|0
|1
|0
|1
|74
|Йорданія
|0
|1
|0
|1
|74
|Монголія
|0
|1
|0
|1
|74
|Панама
|0
|1
|0
|1
|79
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|80
|Албанія
|0
|0
|2
|2
|80
|Гренада
|0
|0
|2
|2
|80
|Малайзія
|0
|0
|2
|2
|80
|Пуерто-Ріко
|0
|0
|2
|2
|84
|Кот-дʼІвуар
|0
|0
|1
|1
|84
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|84
|Олімпійська збірна біженців
|0
|0
|1
|1
|84
|Перу
|0
|0
|1
|1
|84
|Катар
|0
|0
|1
|1
|84
|Сингапур
|0
|0
|1
|1
|84
|Словаччина
|0
|0
|1
|1
|84
|Замбія
|0
|0
|1
|1