Ярослава Магічіх є світовою рекордсменкою у стрибках у висоту

Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту. Ще одна українська легкоатлетка Ірина Геращенко виграла бронзу в цій дисципліні.

Ірина Геращенко безпомилково взяла 1,86 м, 1,91 м та 1,95, як і австралійка Елеанор Патерсон. Обидві атлетки не змогли здолати висоту 1,98 м з трьох спроб, тож розділили третю сходинку пʼєдесталу та бронзові медалі, оскільки інші спортсменки, які теж не здолали 1,98 м, робили помилки на попередніх висотах.

Планка 1,98 підкорилася тільки Ярославі Магучіх та іншій австралійці, срібній призерці Олімпіади-2024 Ніколі Оліслагерс, тож вони продовжили змагання за золото. Українка взяла висоту 2,00 м з першої спроби, австралійка – з третьої. Це і вирішило долю медалей, адже Оліслагерс наступну висоту, 2,02 м, не взяла з трьох спроб. Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, незважаючи на те, що їй теж ця планка не підкорилася.

Для України це друге золото на Олімпіаді в Парижі: раніше золоті медалі виборола команда шаблісток. Крім того, Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки, а Ольга Харлан – бронзу в індивідуальній шаблі.

Нагадаємо, за кілька тижнів до Олімпіади, 7 липня, Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд – на цьому ж стадіоні в Парижі вона подолала 2,10 м. Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній рекорд у 1987 році встановила болгарська легкоатлетка Стефка Костадінова, яка взяла висоту 2,09 м. Ярослава Магучіх – третя легкоатлетка в історії, яка має два стрибки від 2,07 м та вище. Стільки же вдалих спроб має Бланка Влашич, а в Костадінової їх п'ять.

22-річна Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу в приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги. Минулоріч спортсменка принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики.