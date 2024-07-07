Ярослава Магучіх – третя легкоатлетка в історії, яка має два стрибки від 2,07 м та вище

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту: вона вперше в історії взяла висоту 2,10 м.

Як пише «Суспільне. Спорт», світовий рекорд Магучіх підкорився на етапі Діамантової ліги в Парижі. Після перемоги в змаганні з результатом 2,03 м українка спершу з другої спроби оновила особистий рекорд – 2,07 м, а потім з першої спроби взяла рекордну висоту 2,10 м.

«Почуваюся фантастично, бо це був неймовірний стрибок, і він мені підкорився з першої спроби. Це було справді неймовірно ще й тому, що я взяла 2.07 м з другої спроби, а це вже був мій особистий рекорд. Моя тренерка казала, що, можливо, мені варто було б зупинитися, бо у нас попереду Олімпійські ігри. Але я відчувала, що можу це зробити», – сказала після рекорду Ярослава Магучіх у коментарі організаторам Діамантової ліги.

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній рекорд у 1987 році встановила болгарська легкоатлетка Стефка Костадінова, яка взяла висоту 2,09 м. Ярослава Магучіх – третя легкоатлетка в історії, яка має два стрибки від 2,07 м та вище. Стільки же вдалих спроб має Бланка Влашич, а в Костадінової їх п'ять.

22-річна Ярослава Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу в приміщенні, чемпіонкою Європи, срібною призеркою ЧС на відкритому повітрі та чемпіонкою Діамантової ліги. Минулоріч спортсменка принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики.